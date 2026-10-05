国产抗日游戏《抵抗者》将进入日本市场：正针对日本玩家推进本地化适配工作，在大战场之外还将加入潜行与小规模交战

IT之家 10 月 5 日消息，国产抗日题材 FPS 新作《抵抗者》计划打入日本市场，制作团队正针对日本玩家推进本地化工作。

日本媒体 Game*Spark 今日放出了在 2026 年科隆游戏展期间对于游戏制作人孔宇恒的邮件采访内容。孔宇恒介绍了游戏选择中国抗日战争作为背景的原因，并透露了潜行、小规模交战等玩法细节。

首先，当其谈及为何选择 1930 至 1940 年代的中国作为游戏舞台，孔宇恒表示，目前以第二次世界大战为题材的游戏数量众多，但抗日战争在电子游戏中的表现相对有限。

“中国战场在游戏中被描绘的机会一直比较有限。对中国而言，这一时期是非常重要的历史组成部分，其中存在大量值得讲述的故事。”

他同时表示，希望通过《抵抗者》让海外玩家接触到这一此前较为陌生的视角，并带来与以往二战题材射击游戏不同的体验。

IT之家注：《抵抗者》由杭州浩汤科技开发、4Divinity 发行，采用虚幻 5 引擎制作，计划登陆 PC、PS5 和 Xbox Series X|S 平台，目前已经上架 Steam，具体发售日期尚未公布。

在历史考据方面，孔宇恒表示，开发团队参考了大量公开的历史资料、影像记录及相关研究，并进行了实地调查。游戏内容尽可能尊重当时的时代背景和环境细节，但在关卡设计和游戏节奏方面也会为游戏体验进行适当调整。“我们重视的不是单纯复刻历史，而是让历史背景与游戏体验以自然的方式融合。”

在叙事与战斗的关系上，孔宇恒表示两者不可分割：“历史背景是故事的基础，而角色的经历让玩家真正进入那个世界。在尊重时代背景的同时，将角色、战斗和环境结合起来，才能构成一个完整且具有沉浸感的游戏体验。”

在玩法设计方面，孔宇恒透露，《抵抗者》虽然是一款 FPS，但并非只包含大规模正面战场。游戏会加入潜行、小规模交战以及不同环境下的战斗，玩家需要根据战场情况改变自己的行动方式和战斗策略。

“我们希望在战斗中呈现多样性，让节奏随情况变化。这不仅是较大规模的正面战斗，还包括潜行、小规模交火以及不同环境下的作战。玩家需要根据战场状况改变自己的行动和战斗方式，这也是本作想要实现的核心体验之一。”

据 17173 此前报道，游戏采用类似《使命召唤》的战役关卡模式，全作规划四大章节，分别对应春、夏、秋、冬四个主题，玩家将扮演抗联战士、情报员等不同身份，整体流程预计超过 10 小时。

另外，开发团队对日本市场的本地化工作给予了高度重视。孔宇恒表示，日语版首先需要保证历史和军事术语的严谨、准确，相关内容会参考历史资料和专业文献进行确认，同时也会避免生硬直译。

“最重要的是严谨和准确。历史术语和军事术语会依据相关史料和专业资料进行调查确认，同时充分考虑日语的自然表达，避免不自然的直译。在保持准确性的同时，力求让日本玩家能够自然且清晰地理解游戏内容。”

据 Steam 商店页面信息，本作将支持包括简体中文、繁体中文、英语、法语、意大利语、德语、俄语、日语在内的 14 种语言。

孔宇恒还向日本玩家发去了寄语。他表示：“日本的玩家，以及 Game*Spark 的各位读者，真的非常感谢大家对《抵抗者》的关注。作为一部诞生于中国的作品，我们既重视认真地将一款游戏完整打造出来，也重视诚实地讲述扎根于这片土地与这个时代的故事。”

“我们相信，优秀的游戏能够跨越语言与国界，让生活在不同地方的玩家得以回望过去，并成为他们接触那些此前从未了解过的故事的契机。有些故事不应该被遗忘。而我们选择游戏，正是因为它能够成为将这些故事传递给更多人的一种方式。我们期待有一天能够在《抵抗者》的世界中与大家相遇。”

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