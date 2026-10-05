海信 Vidda 推出大眼睛 M2 Pro 旗舰版投影仪：1800 CVIA 亮度，5499 元

IT之家 10 月 5 日消息，海信 Vidda 现已推出大眼睛 M2 Pro 旗舰版投影仪，目前皓月白配色已经开售，太空银配色需要预约，售价 5499 元，限时补贴到手价 4949 元。

这款三色激光投影仪主打 1800 CVIA 亮度，采用 0.47 英寸 DMD 芯片 + QuaLas42 激光器，相比常见的 0.39 英寸 DMD 成像面积大 44.6%。

这款投影仪支持 1.3 倍无损变焦，变焦范围 1.0~1.3:1，可在 2.2 米距离投射 100 英寸画面；配备 4 独立发声杜比 HIFI 音响，支持杜比音效、DTS-X、金耳朵认证；支持 240Hz 刷新率（1080P，4K 支持 60Hz），配备 MT9679 旗舰芯片、HDMI 2.1 接口、3GB 运行内存。

这款投影仪支持 360° 万向云台调节，可以调整到仰投天花板等角度，还支持经纬智能校正；搭载全新升级 JUOS 系统，号称“爸妈孩子一看就会”，支持小聚、小聚问屏等功能。

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