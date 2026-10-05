施耐德电气宣布以 226 亿美元收购 PTC，拓展人工智能业务

IT之家 10 月 5 日消息，施耐德电气（Schneider Electric SE）宣布将以约 226 亿美元（IT之家注：现汇率约合 1,516.54 亿元人民币）收购美国软件公司 PTC，进一步扩充自身工业软件以及人工智能赋能业务的产品版图。

这家法国综合性集团将以每股 205 美元（现汇率约合 1,376 元人民币）的价格，以全现金方式收购总部位于波士顿的 PTC；交易预计将于 2027 年第三季度完成。施耐德表示，该收购价较 PTC 上一交易日的收盘价溢价超过 40%。

施耐德曾主要以保险丝、断路器等工业组件闻名，如今正打造数据中心的核心基础设施，提供从冷却设备、服务器机架到关键配电设备的各类产品。数据中心的需求激增，尤其是来自美国的需求，正推动施耐德的盈利增长，这为公司提供了不断增长的收入来源，有助于抵消部分传统电气设备市场的疲软。

PTC 为多个行业的产品设计、制造和服务提供软件解决方案，该公司也从其人工智能工具日益增长的需求中获益。

近几个月，施耐德一直在通过收购开展业务扩张，以此顺应工厂现代化的发展浪潮。欧洲的制造企业正越来越多地部署人工智能，借此提升生产效率、简化业务流程。

西门子等竞争对手同样也在持续发力车间自动化与工业 AI 赛道。虽然欧洲在消费级人工智能领域已经落后于美国与中国，但依托拥有百年以上发展历史的工业根基，欧洲沉淀了海量生产制造数据以及深厚的行业技术积累。

早在今年 6 月，施耐德就敲定了一笔总额 31 亿美元（现汇率约合 208.02 亿元人民币）的全现金交易，计划收购 Cognite；上个月又宣布斥资 12 亿欧元（现汇率约合 90.63 亿元人民币）收购保加利亚智能家居设备厂商 Shelly Group SE。

施耐德首席执行官奥利维耶 · 布卢姆（Olivier Blum）在 7 月 30 日接受彭博电视采访时表示：“我们的策略是尽可能依靠内生增长壮大施耐德；但每当遇到优质的科技企业，能够帮助我们加速落实整体战略的时候，我们当然会考虑展开收购。”

施耐德称，针对收购 PTC 大约 220 亿欧元（现汇率约合 1,661.51 亿元人民币）的全部现金对价，已经由摩根士丹利与法国兴业银行提供过渡性贷款安排作为资金保障。

过去 12 个月当中，PTC 的股价累计下跌大约 30%，对应市值约 156 亿美元（现汇率约合 1,046.82 亿元人民币）；而施耐德电气的市值约为 1,750 亿欧元（现汇率约合 1.32 万亿元人民币）。

彭博此前的报道显示，欧特克（Autodesk Inc.）曾于去年 7 月谋求以现金加股票的方式收购 PTC，但最后放弃了这桩交易，转而选择开展规模更小的补充式收购。

本次交易当中，摩根士丹利担任施耐德电气的首席财务顾问，而埃弗科（Evercore）则是 PTC 一方的顾问机构。