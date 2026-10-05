蓝色起源公布 20 米高动力塔，可为月球基地提供超 10 千瓦电力

IT之家 10 月 5 日消息，蓝色起源（Blue Origin）刚刚对外公布了名为“动力塔（Power Tower）”的设备，这套装置旨在为未来的月球基地提供太阳能电力。

IT之家注意到，由亿万富翁杰夫 · 贝索斯创立的这家航天企业，于当地时间 9 月 25 日在社交平台 X 上发布了一段该塔的演示动画。动画展示这套硬件着陆月球之后，在月面之上完成展开部署的全过程。

蓝色起源在帖文中写道：“我们的动力塔是一套高度 20 米、采用竖直展开模式的太阳能阵列系统，它将为坐落于月球南极的月球基地运行提供超过 10 千瓦的电力。”

这条 X 平台帖子还附带了一则 YouTube 视频，内容是 2026 年 7 月 22 日这套设备在地球上完成的真实展开测试。从偏低的摄像机视角可以看到，一根立柱先从基座向上伸展，随后从中心伸出多条机械臂，把可向下折叠的太阳能电池阵列向外铺开。

蓝色起源的介绍写道：“它采用模块化架构，可以支撑未来的月面供电网络，将电力的覆盖范围延伸至着陆器以外，输送到最需要能源的各类设施。”

这款动力塔可以视作早期“月球阵列桅杆与电力系统（LAMPS）”技术的升级演进版本。LAMPS 由蓝色起源的子公司蜜蜂机器人（Honeybee Robotics）开发，并已于 2024 年在位于休斯顿的美国国家航空航天局约翰逊航天中心完成测试。

蜜蜂机器人也是参与 NASA“垂直太阳能阵列技术（VSAT）”项目的企业之一。该项目的目标就是研发太阳能电池阵列，从而保障人类未来能够在月球实现长期驻留。

X 平台的帖子提到，动力塔将会投入月球南极区域的作业使用。蓝色起源很希望这套太阳能发电塔能够成为 NASA 规划当中月球基地的组成部分。NASA 计划借助阿尔忒弥斯（Artemis）计划，在该区域修建月球基地。目前 NASA 的月球基地项目正处于第一阶段，该阶段持续至 2029 年；按照现有时间规划，整座月球基地预计到 2032 年建成并投入运行。