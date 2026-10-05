本田研发无线供电道路系统：可为行驶中电动汽车进行非接触充电，后续将开展高速公路实测

IT之家 10 月 5 日消息，本田今日宣布，旗下研发子公司本田技术研究所，与大成建设、大成道路技术三方共同研发出可对行驶中电动汽车进行非接触充电的“磁耦合方式无线供电道路系统”（以下简称“无线供电道路系统”）基础核心技术。

三方计划于 2027 财年（IT之家注：2026 年 4 月 1 日～2027 年 3 月 31 日）之后（即 2027 年四月或之后）正式开展高速公路实测。

官方表示，该系统整合了三方的核心优势：本田自主研发的高功率密度、支持直流配电的电能收发单元，大成建设的高响应直流电源系统，以及大成道路技术成熟的地下管线及道路埋设施工技术。该系统兼备大功率供电性能与高效的工程施工便利性，未来可广泛适配从乘用车到大型商用车等多种车型。

自 2026 年底起，三方将在大成建设集团下一代技术实证中心田村测试基地“T-FIELD / TAMURA”铺设专用试验道路。届时将通过真实车辆展开累计 100 万轮次（等效 49kN 标准单轮荷载）的加载碾压试验，系统评估长期耐久性，并同步推进行驶中动态无线供电性能测试以及电磁泄漏防护对策研发，力求兼顾地面端模块的高效供电性能与道路地下结构物的结构安全性。

在此基础上，团队将面向大型商用车场景开展最大 150kW 大功率输出工况下的性能验证，并深化高速行驶条件下的系统可靠性测试，稳步推进面向实际道路运营的各项技术研发。