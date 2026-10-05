安钛克推出 HCG PRO Platinum 系列电源：提供 850/1000/1200W 功率、十年质保，1019 元起

IT之家 10 月 5 日消息，安钛克现已在京东上架 HCG PRO Platinum 系列电源，系列产品提供十年质保服务，可选 850W、1000W 和 1200W 功率，定价为 1019 元起，IT之家整理价格如下：

850W：1019 元

1000W：1229 元

1200W：1409 元

系列电源整体尺寸为 160 x 150 x 86 mm，采用基于服务器级主动 PFC+ 全桥 LLC+ 同步整流 +DC-DC 架构的 PhaseWave 设计，并获得了 80 PLUS 白金牌认证。电源匹配 105℃ 全日系电容，支持 100~240V 宽幅电压输入，单路 12V 大电流输出。采用全模组压纹线材。

该电源匹配 FDB 液压轴承 135mm 风扇，支持智能停转技术。同时电源拥有 CircuitShield 全方位工业级保护机制，包括过流保护（OCP）、过压保护（OVP）、短路保护（SCP）、过功率保护（OPP）、欠压保护（UVP）、抗浪涌保护（SIP）、以及无负载操作（NLO）等多重防护，提供十年质保。

IT之家附产品参数：

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