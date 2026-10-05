交警提醒千万不能把“智驾”当成“代驾”，一男子被吊销驾驶证

IT之家 10 月 5 日消息，据央视新闻今日报道，假日期间，亲朋好友间的聚会增多，交管部门提醒广大驾驶人，开车不喝酒，喝酒不开车。如今，汽车的智能辅助驾驶功能越来越普及，部分车主可能会有“开启智驾后，不需要驾驶人干预车子就能安全自动驾驶”的错误认知，交警提醒，千万不能把“智驾”当成“代驾”。

从公共场所视频可以看到，凌晨 4 点多，一辆新能源汽车在高速上打着双闪缓慢行驶，并最终停在高速公路的中间车道。虽然是凌晨，但还是有车辆不时经过，一些车辆发现这一情况后只能紧急变道。

绍兴市公安局交通管理支队高速一大队副大队长陈金水称：“我们柯诸高速的智慧系统第一时间发现了他这个停车情况，那么监控人员调度了就近的施救力量赶赴现场处置，施救力量到达现场以后发现驾驶员昏睡在车内，施救人员叫醒驾驶员以后，将其车辆开到了就近的高速出口。”

移车过程中，救援人员发现驾驶人裘某身上带有明显的酒味，存在酒驾的可能，便立即将这一情况上报，随后民警赶到现场对裘某开展酒精检测。

民警到达现场后对驾驶员进行了酒精呼气测试，呼气结果是 111mg/100ml，随后民警将驾驶员带到医院抽血检测，最后当事人的血检结果是 123mg/100ml，达到了醉酒驾驶机动车的标准。

据裘某交代，当晚他在绍兴和朋友吃饭，其间喝了一斤左右的白酒，饭局结束后便开车上了高速准备回杭州，并开启了智能辅助驾驶功能。

目前，裘某已被交警吊销驾驶证，5 年内不得再考，同时法院以危险驾驶罪判处裘某拘役，并处罚金。

IT之家注意到，今年 2 月，最高人民法院首次发布道路交通安全刑事专题指导性案例，明确激活辅助驾驶功能情形下驾驶人的刑事责任认定规则。在辅助驾驶技术应用日益广泛的背景下，有的驾驶人在激活辅助驾驶系统后不再专注驾驶，而是玩手机、睡觉等，有的驾驶人甚至购买、使用“智驾神器”等非法配件，逃避系统安全监测，长时间“脱手”驾驶，严重威胁道路交通安全。

指导性案例 271 号《王某群危险驾驶案》明确，车载辅助驾驶系统不能代替驾驶人成为驾驶主体，驾驶人激活车载辅助驾驶功能后，仍是实际执行驾驶任务的人，负有确保行车安全的责任。行为人激活辅助驾驶功能，并利用私自安装的配件逃避辅助驾驶系统监测的，即使其不在主驾驶位实际操控机动车，仍应作为驾驶主体承担相应法律责任。