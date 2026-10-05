2026 诺贝尔奖生理学或医学奖揭晓：三学者凭借“光控离子通道和光遗传学”领域发现获表彰

IT之家 10 月 5 日消息，即日起，一年一度的诺贝尔奖“开奖周”正式拉开帷幕，六大奖项将逐次揭晓。IT之家后续将为大家带来每天的详细报道。

今日，诺贝尔奖基金会宣布将 2026 年诺贝尔生理学或医学奖授予以下三人，以表彰他们在“光控离子通道和光遗传学”领域的发现：

美国霍华德 · 休斯医学研究所及斯坦福大学的 Karl Deisseroth

德国柏林洪堡大学的 Peter Hegemann

德国维尔茨堡大学的 Georg Nagel

诺贝尔奖评选机构表示，三位科学家的研究推动了光遗传学（Optogenetics）的发展。这项技术能够利用光信号精确控制神经细胞活动，使研究人员得以观察活体大脑中的神经细胞如何影响记忆、情绪和行为，并为神经科学研究开启了新的方向。

这项研究最初源于对单细胞藻类的探索。Peter Hegemann 一直对莱茵衣藻（Chlamydomonas）如何向光源游动感到好奇。21 世纪初，他与 Georg Nagel 发现了一种具有特殊功能的蛋白质“通道视紫红质”（Channelrhodopsin）。这种蛋白质位于藻类细胞表面，当受到蓝光照射时，蛋白质会打开离子通道，使带电离子进入细胞，从而产生电信号。

研究人员进一步发现，无论将这种蛋白质引入哪一种细胞，都可以让该细胞获得对光线的敏感性。这一发现为利用光信号控制细胞活动提供了关键基础。

随后，Karl Deisseroth 将通道视紫红质的相关基因引入大鼠神经细胞。当研究人员使用蓝光照射这些细胞时，可以直接触发神经信号。Deisseroth 于 2005 年公布了这一突破，两年后又进一步证明，这种由光控制的神经细胞“开关”能够在活体小鼠的大脑中发挥作用。

这种利用光线控制神经信号的方法后来被称为“光遗传学”，并迅速在全球神经科学研究领域得到应用。研究人员利用光遗传学，可以精确操控特定神经回路，从而研究与特定记忆、情绪和行为相关的脑部机制，并进一步探索这些机制与神经系统疾病和精神疾病之间的关系。

诺贝尔生理学或医学奖委员会主席 Per Svenningsson 表示，光遗传学为大脑研究提供了过去难以想象的研究手段，使科学家能够以新的方式绘制大脑中的神经连接和活动。

除了基础神经科学研究外，如今光遗传学也开始进入临床医学研究领域，许多研究人员正在尝试利用这一技术帮助视力受损患者恢复部分视觉功能。

诺贝尔奖评选机构认为，光遗传学已经从一项基础生物学发现发展成为研究大脑的重要工具，并从根本上改变了科学家对大脑工作机制的理解。随着相关研究持续推进，这项技术正在帮助科学家进一步探索记忆、情绪、行为以及其他复杂脑功能背后的神经机制。