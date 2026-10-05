领克 900 新款谍照疑曝光：插混旗舰 SUV，现款 25.48 万元起

IT之家 10 月 5 日消息，近期，网络上流出了疑似中期改款领克 900 的测试谍照，官方暂未公布量产版细节和上市节点。从图上可以看到，新车的前脸大灯较在售版本预计有较大变化。

IT之家注意到，目前在售的领克 900 于去年 4 月发布，10 月限时置换价大五座版本 25.48 万元起，大六座版本 26.99 万元起。

作为参考，在售的领克 900 长宽高分别为 5240mm、1999mm 和 1810mm，轴距 3160mm。前排配备了一块 30 英寸 6K 分辨率的一体式中控屏，屏幕比例为 32:10，搭载高通骁龙双 8295 座舱芯片。领克 900 后排配备了 30 英寸 6K 分辨率悬浮式娱乐屏、后排控制屏、车载冰箱、折叠桌板、腿托、遮阳帘、220V 电源插口等配置，并首发哈曼卡顿 performance 车规级音响系统。

▲ 在售领克 900

在售的领克 900 还是全球首款配备双 180 度电动旋转座椅 SUV：二排支持向后 180° / 90° 旋转，适配娱乐、办公、休憩场景。同时，新车全系标配六座加热、按摩。领克 900 全系标配瞭望塔式激光雷达，搭载英伟达 Thor 芯片及极氪千里浩瀚智驾 H7 方案，算力可达 700 TOPS。

动力方面，在售的领克 900 基于 SPA Evo 大型电混车专属架构打造，提供三套动力系统，包括 2.0T+DHT Pro+P4 电机、2.0T+DHT Pro + 双 P4 电机、1.5T+DHT Evo+P4 电机。