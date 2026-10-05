阿斯顿马丁：短期内，纯电车型尚未成为客户的主要需求方向

IT之家 10 月 5 日消息，在阿斯顿 · 马丁 S 系列三款车型发布之际，易车采访到阿斯顿 · 马丁大中华区及亚太区总裁卡尔 · 贝利斯（Carl Bayliss），及全球产品管理负责人尼尔 · 休斯（Neil Hughes）。

尼尔 · 休斯在谈及电动化策略的时候表示，阿斯顿马丁非常重视客户的反馈，也与大量客户进行了沟通交流。目前来看，短期内，纯电动车型尚未成为阿斯顿 · 马丁客户的主要需求方向。客户仍更加青睐我们现有动力系统的特质，包括内燃机动力系统，以及 Valhalla 所采用的插电混动系统。在目前阶段，预计 2030 年之前，这仍将是客户感兴趣并愿意购买的动力方案。

他补充道，市场正在向纯电动车型方向发展，但这只是市场上诸多动力解决方案之一，并非唯一选择。我们致力于倾听客户的需求，确保为他们提供真正期待的产品。

IT之家注意到，此前有报道称阿斯顿 · 马丁计划延后其首款纯电动汽车上市时间，推迟到 2033~2035 年，并制定路线图确保 V8 与 V12 发动机车型至少供应至 2035 年。阿斯顿 · 马丁最初计划 2027 年推出其首款电动车，但后续已经延后到 2030 年，而公司 CEO 霍尔马克最新透露信息将延后到 2033 年。

霍尔马克此前强调，阿斯顿 · 马丁并非反对纯电动车，只是选择推迟电动化进程。在英国与欧盟现行法规要求 2035 年起所有新车必须为零排放车辆的背景下，公司只需在该时间点前确保合规即可。因此 2035 年前产品阵容仍以内燃机车型为主导，V8 与 V12 发动机将持续供应至该时间点。