《黎明杀机》开发商 Behaviour Interactive 发布“高级技术动画师”招募信息，意外曝光旗下神秘 3A 大作

IT之家 10 月 5 日消息，据外媒 Insider Gaming 报道，《黎明杀机》开发商 Behaviour Interactive 近日发布了一则高级技术动画师（Senior Technical Animator）招聘信息，岗位隶属于该公司位于加拿大蒙特利尔的工作室。

根据职位描述，该动画师将参与 Behaviour Interactive 内部一款使用虚幻引擎开发的 3A 游戏，负责从项目早期阶段开始搭建动画系统的技术基础，最终实现游戏角色在实际游戏中的完整动画表现。

招聘信息明确提到，这是一款“AAA 科幻 FPS”游戏，同时要求项目具备较高的“真实感标准”。目前尚不清楚这里的“高真实感”具体指向画面表现、物理效果还是其他游戏机制，因此暂时无法判断游戏最终会采用怎样的视觉风格。

除此之外，招聘要求还透露了一些可能与游戏角色设计有关的信息。Behaviour Interactive 希望候选人能够负责创建和维护双足以及非双足角色的骨骼绑定系统，其中还特别提到了“机械结构”的绑定。这意味着游戏中或许会出现机器人、机械生物等类型的角色或敌人，不过具体情况仍有待官方确认。

在开发工具方面，该职位要求应聘者熟悉虚幻引擎的 Control Rig，以及相关实时系统在程序化动画系统中的应用。这或许意味着开发团队会利用 Control Rig 等工具构建更加动态的角色动画，但目前尚无法据此判断游戏的具体玩法。

IT之家注意到，Behaviour Interactive 曾于 2023 年推出《Meet Your Maker》，该作同样具有部分科幻元素，但此次招聘信息描述的项目显然在规模上更加庞大。目前 Behaviour Interactive 已经公布的现有及即将推出作品中，并没有任何一款作品能够完全对应这一描述，因此外界暂时很难从工作室以往作品推测新作的具体定位。

此外，Behaviour Interactive 经常与微软、索尼、EA、华纳以及 Netflix、Take-Two 等发行商合作开发项目，因此这款科幻 FPS 也有可能属于合作开发项目，具体发行方和 IP 归属目前均未知。

至于 Behaviour Interactive 何时公布这款科幻 FPS，目前没有任何官方消息。外界推测最早可能在 2026 年 TGA 颁奖典礼期间公布，也不排除推迟到 2027 年某场游戏发布会。不过这些都只是目前的猜测，最终仍需等待 Behaviour Interactive 正式公开项目详情。