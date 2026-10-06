历史性拐点！2026 上半年全球纯燃油车新车销量占比首次跌破 50%

IT之家 10 月 6 日消息，据日经亚洲报道，受中东地区冲突推高国际油价影响，今年 1‑6 月上半年，燃油车在全球新车销量中的占比已经下滑至 50% 以下。

不含混合动力以及其他电气化车型在内的燃油车销量同比下降 10%，至 2025 万辆。这类车型在全球新车销量当中的份额下降 3 个百分点，达到 49%。

仅仅五年时间，该占比就从 2021 年的 73% 大幅回落。据悉，这是自 20 世纪 20 年代汽车开始普及之后，燃油车的市场份额首次跌破 50%。这份数据来自 Mobility Global（前身为标普全球汽车出行），统计范围不包含部分重型车辆。

IT之家注意到，在美国与以色列袭击伊朗之后，油价急剧上涨。随之走高的汽油价格，再加上人们对于燃油供应的担忧，大幅抑制了全球范围内汽油车的市场需求。其中中国市场销量下滑 26%，欧洲市场下滑 13%。

运营成本更低是电动汽车的一大优势，燃油车需求萎缩的主要受益者便是电动汽车；上半年电动汽车销量上涨 12%，达到 687 万辆。电动汽车在全部新车销量当中占比 17%，较此前提升数个百分点，已经超过 16% 这一通常被视作大规模普及的转折点门槛。

中国市场的电动汽车销量占到全球的一半。不过自一月份相关税收优惠缩减以后，中国本土电动汽车销量下滑 3%，为 344 万辆。随着唐纳德 · 特朗普（Donald Trump）政府取消相关激励政策，北美地区的电动汽车销量同样下降 15%。

电动汽车的增长动力转而来自其他市场。欧洲电动汽车销量上升 32%，达到 181 万辆。欧洲汽车制造商协会的数据显示，上半年，在 31 个欧洲主要国家合计统计下，电动汽车半年销量有史以来首次超过汽油动力汽车。

东南亚的电动汽车销量激增 81%，达到 35 万辆；大洋洲的销量更是翻了一倍以上，达到 11 万辆。

国际能源署的数据显示，吉利、比亚迪等中国车企的出口业务快速扩张，中国品牌占据了全球电动汽车以及插电式混合动力汽车总销量的 60%。在美国、欧洲与中国以外的市场，售出的电动汽车以及插混车型当中，有 55% 从中国进口。

Mobility Global 预测，到 2030 年，电动汽车产量占全部汽车总产量的比重将会超过 30%。届时电动汽车将占据主导地位，超越混合动力车型以及包含柴油车在内的传统内燃机汽车。

从 7 月开始，全球电动汽车的市场占比仍在继续走高。Mobility Global 副总监川野佳明（Yoshiaki Kawano）表示：“大约在 2024 年前后，受补贴削减等因素影响，电动汽车普及速度有所放缓，混合动力车型的销量出现增长。但油价走高，重新让消费者认识到电动汽车较低使用成本的优势，如今电动汽车销量再度恢复增长。”

政府政策依旧在很大程度上左右着电动汽车的普及节奏。自去年秋季起，美国削减补贴并且放松燃油经济性法规之后，当地电动汽车需求大幅回落。本田汽车、通用汽车等车企随之调整自身的电动汽车发展战略，并录得大额亏损。

即便如此，川野佳明（Yoshiaki Kawano）认为：“已经购买电动汽车的消费者当中，很少有人重新换回汽油车或者混合动力车。随着车辆售价持续走低，脱离补贴、源于消费者真实需求的市场规模很可能还会继续扩大。”

对于押注混合动力车型的日本车企而言，电动汽车在自家产品销量当中所占比重仍然相对有限。混合动力车型的燃油经济性优于普通汽油车，即便油价走高，混动车型依旧持续受到市场欢迎。今年上半年，全球混动汽车销量上涨 10%，达到 727 万辆，占全球新车销量的 18%。