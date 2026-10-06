时隔 3 年多，苹果向 2 米 MagSafe 3 连接线推送 3.2.0 新固件

IT之家 10 月 6 日消息，科技媒体 MacRumors 昨日（10 月 5 日）发布博文，报道称苹果面向 USB-C 转 MagSafe 3 连接线（2 米），推送 3.2.0 版本固件，系自 2023 年 2 月以来首次对该线缆推送固件。

IT之家附上官方对这款充电线（点此前往苹果官网选购）的介绍：

这款 2 米长的充电线拥有 MagSafe 3 磁力接头，有助于引导插头吸附至 Mac 笔记本电脑的充电端口。将它与兼容的 USB-C 电源适配器搭配使用，即可通过电源插座便捷地为你的笔记本电脑充电，并充分发挥快速充电的优势。

磁力连接足够牢固，大多数情况下不会意外断开。但如果连接线被人绊到，插头则会轻易脱离，以确保你的笔记本电脑稳稳留在原位。当电池充电时，LED 指示灯会变成琥珀色，电量充满后则变为绿色。连接线采用编织设计，经久耐用。