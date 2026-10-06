育碧 CEO：《看门狗》仍是重要 IP，但暂无新作在开发

IT之家 10 月 6 日消息，短期内不要指望育碧会推出新款《看门狗》游戏。

据游戏媒体 Game File 报道，有投资者向育碧首席执行官伊夫 · 吉勒莫特（Yves Guillemot）询问《看门狗》IP 的后续发展。这位首席执行官表示，育碧认为该 IP“是面向未来的重要品牌”，但并没有进一步说明具体规划。Game File 的斯蒂芬 · 托蒂洛（Stephen Totilo）称，吉勒莫特透露目前并没有任何《看门狗》新作处在实际开发阶段。这也意味着育碧或许仍在思索该系列后续该走向何方。

IT之家注意到，一部《看门狗》改编电影已经在筹备当中，但目前尚无关于其上映时间的消息。该片早在两年前就完成了主体拍摄，去年还开展过补拍工作，可时至今日仍然没有开展任何实质性的宣传。到现在，影片甚至还没有敲定上映日期，整件事显得更加扑朔迷离。

《看门狗》初代最早于 2014 年正式发售，不过它最初计划与 2013 年 11 月的 PS4 主机同步发售。当时育碧大力宣传这款作品，将它视作 2013 年 9 月发售的《侠盗猎车手 5》的直接竞争对手。遗憾的是，不少玩家认为本作没能兑现当初的诸多愿景，但它依旧在开放世界犯罪题材当中占据了一席之地。时隔两年之后，育碧推出了口碑要好很多的续作，故事舞台设定在旧金山；不过第三部作品没能延续这股上升势头。

《看门狗：军团》于 2020 年推出，同样有着颇具野心的设计构想，例如玩家可以操控游戏世界当中任意一名非玩家角色。可惜该作在玩家群体当中整体评价褒贬不一。自那以后，外界对于这个 IP 的未来一直充满疑问。育碧方面似乎还希望继续挖掘《看门狗》的潜力，但该公司可能正在思考该如何让这款作品形成差异化，避开将于 11 月发售、预计将重塑整个游戏品类格局的《侠盗猎车手 6》带来的冲击。

或许未来某一天还会有新的《看门狗》游戏问世，但在接下来的几年之内基本不必抱有期待。