《魔兽世界》：“无限”国服 Beta 测试今日开启，购买 388 元礼包可抢先体验

IT之家 10 月 6 日消息，《魔兽世界》：“无限”国服 Beta 测试今日（10 月 6 日）正式开启。10 月 6 日-10 月 26 日测试期间，多个开测狂欢活动上线。

购买天裔史诗礼包（388 元），即可解锁国服 Beta 测试资格，并获取诸多奖励收藏。

需要注意的是，本次测试为删档测试，测试结束后，所有测试角色及游戏数据将被删除，不会保留至正式上线。

《魔兽世界》：“无限”将于 11 月 5 日正式上线，拥有《魔兽世界》游戏时间即可畅玩。

本作是暴雪在 2026 年暴雪嘉年华公布的全新作品，定位为与正式服、经典怀旧服并列的魔兽世界“第三大支柱”。它不是怀旧服，也不是赛季服，而是在 60 级经典艾泽拉斯基础上开辟的全新平行世界线。

游戏保留原版无飞行坐骑、无等级缩放的经典体验，强调野外探索与组队协作，并对艾泽拉斯地图光照和画面纹理进行视觉升级。官方称引入实时全局光照和体积光雾系统，同时保留 2004 年原版手绘风格。

全新可玩种族“天裔”为御风而生的精灵种族，源自泽风岛的高等精灵流亡者，联盟和部落均可选择，拥有专属技能、德鲁伊变形形态及自定义选项。购买天裔英雄礼包或更高版本方可解锁该种族及泽风岛起始剧情。

IT之家注意到，暴雪提供了天裔史诗 / 英雄两大礼包，天裔英雄礼包售价 218 元，天裔史诗礼包售价 388 元。

史诗礼包包含国服 Beta 测试资格、天裔种族与泽风岛起始剧情、全新坐骑及装饰物品、30 天游戏时间，以及 11 月 3 日至 4 日的名称预留资格。

内容方面，游戏新增泽风岛、海加尔山、河林边疆等区域，以及 1000 多个全新任务。故事线大体承接《魔兽争霸 3》，但关键事件产生分支：海加尔山的世界之树并未爆炸，达拉然仍停留在希尔斯布莱德丘陵。

副本包含 9 座全新地下城，如洛丹伦废墟、达拉然下水道、奥卡兹监狱等。12 月 10 日将解锁墓穴深窟 10 人模式和海加尔峰 20 人模式，后续上线重制经典 40 人团本奥妮克希亚的巢穴。

种族与职业新增组合，被遗忘者可选圣骑士，矮人可选萨满，并引入亡灵圣骑士剧情线。系统新增账号传承系统，角色养成进度账号互通，一个角色的成果可共享给同账号下其他角色。

游戏新增露营系统，玩家可搭建营地互相提供增益效果。PVP 方面新增 15v15 战场暗矛群岛，并对原有战场机制进行平衡性重做。Beta 测试等级上限为 30 级，测试数据不予保留。