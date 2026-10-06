奥尔特曼：马斯克是个“霸凌者”，只尊重敢于回击他的人

IT之家 10 月 6 日消息，萨姆 · 奥尔特曼（Sam Altman）表示，如果希望他和埃隆 · 马斯克能够开展合作，大家就必须接受一定程度上的纷争。

“我认为有些时候，你就得狠狠回击霸凌者。”奥尔特曼在接受《名利场》的深度专访时说道，“而且我还觉得，埃隆和很多喜欢欺压别人的人一样，只会尊重敢于还手的对手。”

据IT之家了解，奥尔特曼与马斯克曾经闹过一场众所周知的决裂，这件事已经被反复提起，同时也是多起法律纠纷的核心。二人之间的纠葛远非人工智能行业里唯一尚未平息的矛盾；如今，这层关系也成为全球头部人工智能企业试图就技术管控方向达成共识的时代背景。

当下行业再次掀起对于人工智能安全问题的担忧，这位 OpenAI 首席执行官称自己仍然愿意和马斯克合作，而马斯克如今已经开始把昔日盟友称作“骗子奥尔特曼（Scam Altman）”。

“如果希望我能够和他共事，或许大家应该乐见我偶尔予以回击。当然，我是愿意和埃隆开展合作的。”他说道。

而就自身而言，奥尔特曼坦言“我并不认为自己是一个完人”。但与此同时，他并不觉得自己才是最大的问题所在。

“在埃隆和我两个人当中，我并不确定大家矛头应该指向的那个人就是我。”他表示。

今年 7 月，有一个账号发文称自己早已“向全世界发出警示，提防骗子奥尔特曼”，马斯克随即借机猛烈抨击奥尔特曼。

马斯克转发了这条帖子并且补充写道：“他把行骗提升到了一个全新的层次。”

作为回应，奥尔特曼则拿马斯克大力倡导的轨道数据中心一事反唇相讥；这位 OpenAI 首席执行官已经多次对该设想表达过怀疑态度。

“老兄，可是你一直在向公开市场的投资者兜售短期太空数据中心的概念。”奥尔特曼发帖写道。

尽管双方冲突不断，各家人工智能企业还是在合作方面迈出了更多步伐。OpenAI、Anthropic、SpaceXAI、谷歌以及英伟达的负责人签署了一份由白宫牵头的协议，各家企业同意自行落实若干安全管控举措。

奥尔特曼在接受《政客》旗下 Decoded 播客节目采访时表示，各家前沿实验室并没有统一的群组聊天渠道，但相关负责人之间仍有多条沟通渠道保持对话。

“并不存在一个所有人都加入的大型 WhatsApp 群组。”奥尔特曼说，“不过方式有很多，大家会在同一场会议上碰面，也会通电话，偶尔还会开会，类似这样的沟通形式。”