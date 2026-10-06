我国海水淡化日处理能力突破 300 万吨

IT之家 10 月 6 日消息，据央视新闻今日报道，自然资源部数据显示，截至目前，我国海水淡化总规模已达到每日 307.7 万吨。

目前，全国已建海水淡化工程总规模为 307.7 万吨 / 日，据不完全统计，拟建和在建总规模超过 100 万吨 / 日。

IT之家注意到，今年 7 月，国家发展改革委、自然资源部、水利部联合发布《海水淡化产业发展行动方案》，促进海水淡化规模化利用，力争到 2030 年，全国海水淡化工程总规模将达到 450 万吨 / 日，新增海水淡化工程规模 150 万吨 / 日以上。

《海水淡化产业发展行动方案》提到，将海水淡化水作为沿海城市补充水源和海岛重要水源，提升供水能力，并应对咸潮入侵、极端天气、水污染等突发事件。在沿海超大特大城市适度超前谋划建设大型“平急两用”海水淡化工程，合理推动输配管网与市政供水系统有效衔接。将海水淡化水纳入区域水资源统一配置，积极探索海水淡化水跨区域调度与配置利用创新机制。

《海水淡化产业发展行动方案》还要求加强对海岛海水淡化工程的规划布局，推动重点海岛海水淡化供水保障工程全覆盖。在传统水资源供水管网短期无法覆盖的海岛布局建设一批海水淡化集中供水工程，支持在人口较多、供水管网设施成熟的海岛建设规模不小于 1,000 吨 / 日的海水淡化工程。鼓励以海岛县为单位对已建海水淡化工程或装置提标改造并加强统一运维，助力和美海岛建设。鼓励远洋渔船、海上平台加装海水淡化装置并逐步提升国产化水平，强化海上作业保障能力。