微软 XBOX Elite 控制器（第三代）规格曝光：霍尔效应摇杆、VCA 触觉电机等

IT之家 10 月 6 日消息，网友 u/esketitethan 今天（10 月 6 日）在 Reddit 社区发帖，反馈称通过抓取微软官方 XBOX Design Lab 后端 API 数据，发现了 XBOX Elite 控制器（第三代）的相关规格信息。

IT之家发稿前访问相关链接，发现链接已经失效，不过 Windows Central 等多家媒体已采信并跟进报道，现阶段相关信息仅供参考。

Xbox Elite 控制器（第三代）功能 详细信息 摇杆模块（Thumbstick Modules） 提供霍尔效应（Hall-effect）与 TMR 摇杆选项，支持标准、松、紧三种张力变体。 触觉反馈与触发器（Haptics & Triggers） 脉冲触发器电机（ERM）与采用 VCA 电机的 " 高级触觉反馈 " 系统。 音频控制（Audio Controls） 专用音频滚轮。 面板（Faceplates） 多种面板选项，包括金属饰面、命名设计、颜色变体及激光雕刻。 静音摇杆（Silent Sticks） 提供低摩擦 / 静音摇杆选项，同时保留标准与长款摇杆变体。 背键（Rear Paddles） 多种背键设计，包括标准、经典、双宽、短款、长款及蝴蝶式选项。 方向键选项（D-Pad Options） 标准、十字、防滑 / 多面方向键设计，提供外观与性能变体。 配件配置（Accessory Configurations） 支持 27 种顶盖与背键组合映射。 价格（Price） 未知？

摇杆模块提供霍尔效应（Hall-effect）与 TMR（隧道磁阻）两种选项，张力分为标准、松、紧三档。静音摇杆作为可选配置同步出现，标准型与长型摇杆亦保留。方向键提供标准、十字、防滑 / 多面三种设计，兼顾外观与性能需求。

触觉反馈系统采用双马达方案：脉冲触发器沿用 ERM（偏心转子电机），而“高级触觉反馈”则使用 VCA（音圈致动器）电机，接近 PlayStation 手柄的触觉体验。音频控制新增专用滚轮，支持音量、聊天混合等快速调节。

背键（Rear Paddles）提供多种形态：标准、经典、双宽、短款、长款、蝴蝶式等，配合 27 种顶盖与背键组合映射，可以满足职业玩家与重度用户的自定义需求。面板支持金属饰面、命名设计、颜色变体及激光雕刻等。

规格 SKU 方面，泄露信息暗示产品或分四个 SKU：

SKU 触觉反馈 配件捆绑 定位 SKU 1 带完整触觉马达 基础版（无配件） 高配单机版 SKU 2 带完整触觉马达 完整版（含配件） 高配全套版 SKU 3 不带完整触觉马达 基础版（无配件） 标配单机版 SKU 4 不带完整触觉马达 完整版（含配件） 标配全套版

“完整版”可能捆绑充电底座、收纳包等配件。