消息称希捷与东芝竞购 TDK 硬盘磁头业务，争夺 AI 存储供应链关键环节

IT之家 10 月 6 日消息，据彭博社报道，希捷科技控股以及东芝公司正在争夺 TDK 的硬盘磁头业务。两家竞争对手都希望借此跟上 AI 数据中心存储设备的旺盛需求。

知情人士称，东芝于今年春季率先同 TDK 开启收购谈判；随后希捷在夏季提出了更高的报价。由于相关磋商仍处于保密阶段，消息人士要求匿名，并表示这笔收购交易的价值最高可达数十亿美元。

如果有一方成功竞得该项业务，就将掌控硬盘供应链当中的关键一环。目前机械硬盘市场由三家厂商把持，而独立磁头供应商的存在，对维持行业竞争格局至关重要。TDK 是全球唯一一家独立生产硬盘磁记录磁头制造商；磁头是硬盘内部实际完成数据读写的零部件。TDK 同时向本次的两家竞购方，还有西部数据供货。

希捷和西部数据虽然可以自行生产一部分磁头，但每当市场需求激增时，依旧需要依靠 TDK 的供货。而东芝则完全依赖这家日本企业供应该微小核心部件；东芝计划大规模量产热辅助磁记录（HAMR）大容量硬盘，以此缩小与头部竞品之间的差距，该计划的实现离不开 TDK 的相关技术支持。

倘若这笔收购落地，将会搅动 AI 数据中心领域当中这块愈发重要的存储细分市场。随着越来越多通用算力任务交由 AI 承接，市场需要大批量、可以长期存放数据的低成本存储介质，机械硬盘的销量正迎来一轮爆发。在这场磁头业务的竞标大战当中，最终胜出的企业将获得更强的定价话语权，同时还有能力限制竞争对手扩大硬盘产能。

知情人士表示，两家竞购方都十分担忧，如果本次收购失利，自己将会失去这一家独立磁头供货来源。消息称，上周三家企业的高管已经在东京会面，就如何保障这一关键零部件的持续供应展开讨论，其中也探讨了设立合资公司的可能性。相关谈判目前仍然处在初步阶段，交易依然存在破裂的可能性。

无论最终哪一方完成收购，该交易都将要接受监管机构的反垄断审查；如今监管部门愈发将数据中心存储能力视作经济安全的重要组成部分。根据集邦咨询（TrendForce）的数据，如果以存储容量口径统计硬盘市场份额，希捷与西部数据各自占据大约 45%，东芝约占 10%。

AI 相关硬件的整体需求暴涨，让 TDK 从中受益。但这家总部位于东京的企业正在考虑出售硬盘磁头业务；这块业务本身盈利水平长期偏低，同时还需要持续投入研发资金，才能跟上磁记录技术迭代的脚步。

知情人士称，TDK 正在调配更多内部资源，巩固自身在电池、无源元器件以及传感器业务上的领先地位；该公司看好智能眼镜这类可穿戴设备所带来的 AI 相关需求增长。倘若现在出售硬盘磁头业务，TDK 将可以回笼充裕现金，进而加快对上述新兴业务方向的投资布局。