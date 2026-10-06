2026 诺贝尔文学奖揭晓在即，中国作家残雪成最热门人选

IT之家 10 月 6 日消息，2026 年诺贝尔文学奖揭晓在即，中国作家残雪再次高居博彩赔率榜榜首，成为今年获奖的最热门人选，日本作家村上春树紧随其后位列第二。

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2026 年诺贝尔文学奖最早将于瑞典当地时间 10 月 8 日星期四 13 点（北京时间 10 月 8 日晚上 19 点）公布。

截至 2026 年 10 月 6 日，赔率统计网站 Nicer Odds 及英国博彩公司 Ladbrokes 的榜单均显示，残雪以 10/1 的赔率位居第一，成为市场上最被看好获奖的作家。

实际上早在 2019 年，残雪就曾因高居赔率榜首位引起热议。外界普遍认为，自 2018 年托卡尔丘克获奖后，诺奖一直遵循着男女交替的颁奖规律。按此推算，今年女性作家更被看好，这也增加了残雪获奖的猜想空间。

日本作家村上春树以 14/1 的赔率位列第二，他同样是赔率榜多年的常客，被网友称为“永恒的陪跑者”。澳大利亚作家杰拉尔德 · 穆南、美国作家托马斯 · 品钦、墨西哥作家克里斯蒂娜 · 里维拉 · 加尔萨等分列其后。

残雪本名邓小华，1953 年生于长沙，是中国当代先锋文学的代表人物。她小学毕业即失学，依靠自学成为作家，被诺奖评委马悦然赞为“中国的卡夫卡”。

代表作品方面，她的代表作主要包括《山上的小屋》《黄泥街》《苍老的浮云》《五香街》（原名《突围表演》）以及长篇小说《最后的情人》等：

《山上的小屋》：1980 年代发表的短篇小说，是残雪早期先锋小说的代表之一，常被列为她最具标志性的作品。

《黄泥街》：1987 年出版的中篇小说，被视为中国先锋小说的里程碑作品，残雪本人也称其为“充满活力的青春热血之作”。

《苍老的浮云》：常与《山上的小屋》《黄泥街》并列提及的代表作之一。

《五香街》（原名《突围表演》）：长篇代表作，1990 年以《突围表演》出版，后更名为《五香街》再版。

《最后的情人》：2005 年出版的长篇小说，2015 年获美国“最佳翻译图书奖”，是中国作家首次获此奖项。

残雪的作品被翻译成多国语言，入选哈佛、哥伦比亚等名校教材，是海外研究最多的中国作家之一。美国作家苏珊 · 桑塔格曾评价她为“中国最好的作家”。但其作品因风格晦涩、偏向梦境式的叙事，在国内大众读者中的知名度相对有限。