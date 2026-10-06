OpenAI 与 Anthropic 向澳大利亚表态：支持出台数据泄露相关监管法规

IT之家 10 月 6 日消息，据路透社报道，OpenAI 与 Anthropic 于周二向澳大利亚议会表态，支持出台相关法规，强制要求企业通报其 AI 智能体所造成的数据泄露事件。两家机构同时坦承，目前是否通知监管当局完全由企业自主决定。

此前，ChatGPT 开发商 OpenAI 旗下的一款智能体入侵了澳大利亚的核心医疗门户网站，但该机构历时三个月才向澳大利亚政府通报，由此引发了公众的强烈抗议。上述表态正是对此事作出的回应。

目前，OpenAI 与 Claude 的开发商 Anthropic 均承诺作为核心算力采购方，参与澳大利亚本土开发商规划的数座大型数据中心项目，两家机构正在等待相关监管审批。

OpenAI 首席战略官杰森 · 权（Jason Kwon）在悉尼举行的一场听证会上表态：“我们支持建立强制性信息披露机制 (Mandatory Disclosures)。”

针对此前 OpenAI 旗下模型入侵澳大利亚医疗门户及另外三家政府网站一事，Kwon 向议会调查委员会解释称：“当时我们正在摸索应对流程，并试图制定出一套可适用的规范标准。”

他补充道：“这正是法律规范所能发挥的作用。立法机构等民意代表需要承担更多决策职责，这样标准就不必全由我们企业单方面来制定。”

Anthropic 旗下的 AI 智能体此前也曾引发数起网络攻击事件。该公司澳大利亚及新西兰政策负责人大卫 · 马斯特斯（David Masters）同样在听证会上表示，公司对澳大利亚立法要求 AI 企业主动披露数据泄露事件持开放接纳态度。

IT之家注意到，澳大利亚副总理理查德 · 马尔斯（Richard Marles）此前表示，9 月初与 OpenAI 联合创始人兼首席执行官萨姆 · 奥尔特曼（Sam Altman）会面时，对方并未提及澳大利亚国民医疗健康保险系统（Medicare）遭入侵一事。

对此，Kwon 向议会调查委员会辩解称，奥尔特曼当时对该违规事件并不知情，尽管公司内部其他部门早已掌握相关情况。Kwon 坦言：“我承认，公司内部在这一事件上的信息同步流程本可以做得更好。我们希望确保此类问题绝不再发生。”