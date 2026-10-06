高通把 Arm 告上法庭：指控其扣留芯片测试工具、泄露机密，要求免 5 年数十亿美元授权费

IT之家 10 月 6 日消息，据路透社今日报道，芯片制造商高通与芯片技术公司 Arm 于当地时间周一再次对簿公堂，在美国特拉华州联邦法院展开为期五天的陪审团审判。

高通指控 Arm 扣留了按合同交付的芯片测试工具，还指控 Arm 向媒体泄露了 2024 年终止重要许可协议的威胁，损害了高通与 Meta 之间的芯片交易合作。

高通寻求停止向 Arm 支付可能价值数十亿美元的特许权使用费，期限最长可达 5 年。但法官 Maryellen Noreika 正在决定是否驳回合同中的这一部分。如果她驳回，高通可能只能寻求较小的损害赔偿。

在相关的法官审判中，Noreika 还听取了关于 Arm 是否与高通就下一代芯片技术进行诚信谈判的辩论。高通与 Arm 的协议有效期至 2033 年。

高通方面的律师 Karen Dunn 在开场陈述中表示，高通当时正处于与 Meta 达成协议的边缘，但 Arm 通知高通违反其架构协议，威胁停止授权，随后据称将通知信泄露给了彭博社。Meta 担心高通会失去 Arm 许可证，导致合同价值减少了 1.7 亿美元（IT之家注：现汇率约合 11.41 亿元人民币）。

但 Arm 的律师 Gregg LoCascio 告诉陪审团，实际上是 Meta 主动转向了 AI 眼镜路线，减少 VR 头显领域投资，因此 Arm 没有给高通造成任何损失。

高通 CEO 安蒙在周一庭审部分作证，期间高通律师多次引用一张图表，显示 Arm 计算架构第 10 版（ARMv10）的授权费相比第 9 版（ARMv9）大增 1,800%。

在交叉询问中，Arm 的律师则追问安蒙是否希望坚持 2013 年架构授权协议中的价格，该协议将每颗芯片（至少包含 5 个 CPU 核心）的专利费上限设置为 1.88 美元（现汇率约合 12.6 元人民币）。

Arm 的律师表示，这项源自小型智能手机芯片时代的协议，在 2026 年市场上是否定价偏低，因为部分数据中心芯片已经拥有高达 288 个 CPU 核心。律师问安蒙，这种交易结构是否意味着高通只需要为其中 5 个 CPU 核心付费，剩下的 283 个 CPU 核心白送。

安蒙对此回答：我不这么认为。

路透社表示，这场为期五天的审判标志着 Arm 与高通之间紧张关系的又一阶段。Arm 于 2022 年起诉高通，指控高通违反合同，不过高通在 2024 年取得了关键胜利。