波兰监管机构指控谷歌：涉嫌在出版商报酬谈判中滥用市场支配地位，最高可罚营业额 10%

IT之家 10 月 6 日消息，据路透社报道，波兰反垄断监管机构周一表示，怀疑 Alphabet 旗下的谷歌在与该国本土媒体出版商进行内容付费谈判时，滥用了其市场支配地位。

波兰竞争与消费者保护办公室（波兰语简称 UOKiK）表示，相关指控主要涉及谷歌在搜索结果、谷歌新闻以及 Discover（探索）流中展示新闻文章与摘要片段时，其拟定并协商报酬的方式。

声明中点名的涉案主体包括 Alphabet 公司 (Alphabet Inc)、谷歌有限责任公司 (Google LLC)、谷歌爱尔兰有限公司 (Google Ireland Limited) 以及谷歌波兰公司 (Google Poland)。

UOKiK 指控称，谷歌未能向媒体出版商提供合理评估出价所必需的数据，这种信息不对称直接阻碍了双方就内容报酬展开公平磋商。

“大型科技巨头不能凌驾于法律之上，”UOKiK 主席托马什 · 赫罗斯特尼 (Tomasz Chrostny) 在声明中强调。他进一步指出，核心数据的缺失导致谈判沦为一纸空文，最终演变为谷歌单方面强加商业条款。

谷歌波兰方面则表示，目前正在评估 UOKiK 声明的具体内容。该公司补充道，已与波兰本土 70 多家新闻媒体签署了版权许可协议，并且是“唯一一家通过系统化方案大规模向新闻出版商支付报酬的平台”。

IT之家获悉，该争议源于 2024 年波兰修订的版权法。该修正案转化实施了相关的欧盟指令，规定在线互联网服务平台在引用新闻出版商的内容时，必须支付相应报酬。该监管机构表示，企业一旦被认定构成滥用市场支配地位，最高可被处以相当于其营业额 10% 的罚款。

UOKiK 表示，此项调查独立于欧盟委员会于 2025 年 12 月发起的反垄断调查；后者主要针对谷歌是否存在未提供充分补偿、且未赋予出版商拒绝选择权的前提下，擅自将其内容用于人工智能服务的行为。在与欧盟委员会达成共识后，波兰监管方将针对谷歌搜索、谷歌新闻以及 Discover（探索）等核心服务独立开展调查。