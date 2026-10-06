2026 年诺贝尔物理学奖揭晓！Francis Halzen 获奖，在南极造一立方公里冰疙瘩，捕捉宇宙中微子

IT之家 10 月 6 日消息，2026 年诺贝尔物理学奖正式揭晓，授予 Francis Halzen，表彰他“对冰立方中微子天文台（IceCube Neutrino Observatory）的决定性贡献以及发现具有天体物理起源的高能中微子”。

Francis Halzen 于 1944 年 3 月 23 日出生于比利时蒂嫩（今年 82 岁），目前隶属于美国威斯康星大学麦迪逊分校。

诺贝尔奖官方评语称，Francis Halzen 意识到，南极的冰可以用来追踪被称为中微子的粒子。他的远见和科学领导力对冰立方中微子观测站至关重要 —— 这是一个装备了光传感器的一立方公里冰体。利用冰立方，研究人员可以捕捉来自遥远宇宙中极高能量过程的中微子。

宇宙中存在天然的粒子加速器，这些加速器能发射出能量高达地球上实验室所能达到的百万倍的粒子。这些源体有许多神秘之处：它们是什么，它们在哪里，它们内部的主要过程是什么？

极高能量的中微子是在与其他类型粒子相同的环境中产生的。然而，与其他粒子不同，中微子到达我们这里时不会改变方向或损失能量。这意味着它们能提供其他任何方式都无法获得的信息。

Francis Halzen 于 1988 年首次提出了在南极捕捉中微子的设想。当一个中微子与原子核碰撞时，它会产生一道可被清晰冰层中的传感器追踪到的光闪。南极的冰层有诸多优势，因为它不受各种干扰影响，且该地区地质稳定，没有地震。Halzen 及其想法很快获得了其他研究人员的支持，仅几年后，就在冰层中对传感器进行了初步测试。

宇宙中能量极高的中微子非常罕见，因此需要巨大的冰体体积来观测足够数量的碰撞。冰立方中微子观测站覆盖整整一立方公里，于 2011 年完工。一立方公里是什么概念呢，换算相当于 10 亿立方米，而我国查干湖的年均蓄水量也才约 7 亿立方米。

研究人员很快发现了首批高能中微子，几年后，研究人员发现了那些必然起源于太阳系遥远外部的中微子。寻找宇宙中微子源的探索工作由此正式展开。

Francis Halzen 因其对冰立方中微子观测站的决定性贡献以及对天体物理起源高能中微子的发现，荣获 2026 年诺贝尔物理学奖。IT之家附图如下：