Valve 确认：Linux 版 Steam 客户端目前不支持 Arm 芯片

IT之家 10 月 6 日消息，据 videocardz 报道，Valve 近日明确表示，Steam for Linux 目前不支持基于 Arm 的硬件。

此前，一名 AYN Odin 3 掌机用户在搭载高通骁龙处理器的设备上运行了 Valve 原生 ARM64 版 Steam 客户端，并提交了一份错误报告，官方随后做出了上述表态。

该报告主要涉及远程同乐 (Steam Remote Play) 以及 AV1 硬件解码问题。涉事的掌机运行基于 ARM64 的 Fedora 发行版，并安装了 Linux ARM64 版 Steam 客户端公开测试版。

尽管通过 Linux 视频接口 (Video for Linux 2，V4L2) 进行的 HEVC 硬件解码可以正常工作，且高通解码器也明确报告支持 AV1，但 Steam 客户端却并未启用该 AV1 解码接口。

Valve 员工随后关闭了该报告，并将该用户引向了更早的一条工单，同时补充道：“Steam for Linux 目前不支持基于 Arm 的硬件。”但该工单实际上是一项早在 2015 年 10 月就已提交的功能请求（无法在 Arm 架构系统上运行），目前状态仍为未完结。

IT之家注意到，Valve 现行的 Linux 版 Steam 运行环境要求中，也明确规定必须搭配 x86_64 架构的 Linux 内核及 x86_64 处理器。

据悉，ARM64 版 Steam 虽已存在，但仅面向 Steam Frame。即便该编译版本已现身，也并不代表 Valve 会为第三方 ARM Linux 系统提供通用的 Steam 官方支持。

Valve 自身如今已通过 Steam Frame 头戴式显示设备进军 Arm 硬件市场，该头显搭载基于 ARM64 架构的高通骁龙 8 Gen 3 处理器，并运行 SteamOS 系统，目前，Valve 正在全力推进该设备在 SteamOS 系统与兼容层 (Proton) 上的适配及兼容性优化。