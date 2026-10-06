消息称成本压力迫使本田调整印度策略，与塔塔技术合作缩短一半研发周期

IT之家 10 月 6 日消息，据路透社今日消息，两位知情人士透露，来自竞争对手的压力迫使日本车企本田重新审视其长期坚持的“单干”自研路线。本田在印度与塔塔技术展开合作，旨在将成本最多削减五分之一，并将整车研发周期缩短一半。

在预计超过 120 亿美元（IT之家注：现汇率约合 805.74 亿元人民币）的电动汽车相关亏损的打击下，本田目前正全面转向油电混合动力技术并大力压缩开支。该公司正寻求在未来四年内削减超过 90 亿美元的成本。

今年 5 月，工程服务商塔塔技术曾宣布已获选为一家日本车企提供车型研发服务，但当时未指明合作方身份。据前述两位知情人士及另一名相关人士透露，该车企正是本田。

两位知情人士表示，根据该整车外包协议，塔塔技术将专门针对印度市场开发乘用车。通过此项合作，本田预计可最高降低 20% 的成本，并将目前长达约五年的整车研发周期缩短一半。

其中两位知情人士透露，本田之所以决定引入塔塔技术，根源在于其日本本土与印度本地的管理层陷入分歧 —— 双方在印度后续新车型的零部件供应商选用策略上始终无法达成一致。

本田在官方声明中表示，公司此前在印度未能构建起足够充实、能让消费者感到“物有所值”的产品矩阵。为此，本田正着手“重新调整”其在印度的产品线规划，并计划推出兼顾品质与价格竞争力的新车型。

同时，本田否认了日印两地团队在供应商甄选问题上存在争执。

在另一份单独声明中，本田印度分公司表示，产品开发涉及不同团队之间的密切合作，并补充称将协作讨论定性为分歧是不准确的。

塔塔技术方面则未对置评请求作出回应。