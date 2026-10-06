宣称“欧美最强开源模型”：Mistral AI 发布 Mistral Large 4 公开预览版，月底开放权重

IT之家 10 月 6 日消息，当地时间 10 月 6 日，法国公司 Mistral AI 正式推出 Mistral Large 4 模型的公开预览版（Public Preview），简称 ML4，代号 le Chonk。

即日起，用户可以在 Mistral Studio 上体验预览版 API，模型权重将于本月底正式开放下载。

目前，官方正联合顶尖网络安全机构、受信任的合作伙伴及政府监管部门，在真实业务环境中对模型展开红队测试（Red-Teaming）。相关合作方将获得该模型的专项测试访问权限；该测试版本适当放宽了内容安全审查策略，并强化了网络安全攻防技术能力。

ML4 是一款拥有 1 万亿总参数、490 亿激活参数的原生多模态模型，Mistral 称其实测表现不仅足以媲美全球顶尖的开源模型，更大幅领先于欧美开发的所有开放权重模型。

在网络安全、金融与法律等关键企业级工作负载中，该模型在所有开源模型中均达到了 SOTA。 在某些特定领域（例如视觉定位），它的表现更进一步，甚至超越了当前的前沿闭源模型。

据介绍，ML4 是在 Mistral 位于欧洲的自建数据中心内，基于 3,800 块英伟达 Grace Blackwell GPU 从零开始训练完成的，其欧洲部署方案完全由 Mistral 实施端到端独立运营，严格遵循欧盟法律法规，不受制于任何其他第三方数字服务提供商。

ML4 的训练数据具备显著的多语言特性，语料覆盖超 160 种自然语言，全面囊括了欧盟的所有官方语言。

价格方面，ML4 每百万 tokens 输入 1.36 美元（IT之家注：现汇率约合 9.1 元人民币），每百万 tokens 输出 4.18 美元（现汇率约合 28.1 元人民币）。

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