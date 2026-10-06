特斯拉在印度市场交付超一年，仅注册不到 1000 辆汽车

IT之家 10 月 6 日消息，据 electrek 报道，根据印度电动汽车刊物 ElecTree 汇总的注册数据，特斯拉自 2025 年 9 月在印度开始交付以来，仅注册了 993 辆汽车。

上述数据覆盖了 2025 年 9 月至 2026 年 9 月共 13 个自然月；若严格按前 12 个自然月计算，特斯拉交付第一年的新车总注册量仅为 699 辆。鉴于特斯拉官方并不按国家单独披露销售明细，注册量已是最接近真实销量的数据参考。

2025 年 7 月，特斯拉正式进军印度市场，旗下 Model Y 起售价约 70,000 美元（IT之家注：现汇率约合 47 万元人民币），几乎是当时美国本土售价的两倍。

2025 年 9 月是特斯拉在印度的首个交付月，当月新车注册量仅为 69 辆，且在此后的八个月中，其单月表现均未能超越这一水平。

根据 ElecTree 的统计，截至 2025 年底，特斯拉在印度的累计注册量仅为 226 辆；而在 2026 年 1 月至 5 月期间，该数字仅增加了 202 辆，其中 2 月更是跌入谷底，仅登记了 29 辆。

早在今年 1 月，特斯拉便已开始对其首批进口至印度但仍未售出的 Model Y 进行降价促销。到了 5 月，印度重工业部部长证实特斯拉将不会在印度本土建厂。这意味着，特斯拉在印度销售的所有车辆都将继续完全依赖整车进口，并需承担相伴而来的高额进口关税。

不过，2026 年 9 月一个月，特斯拉新车注册量达到了 294 辆，创下了特斯拉在印度的单月交付新高。也直接印证了其近期一系列举措的成效 —— 特斯拉全面下调了印度售价，并正式推出了六座版 Model YL。

4 月 22 日，特斯拉在印度正式推出六座版车型 Model YL，起售价为 619.9 万印度卢比（现汇率约合 43.3 万元人民币），并于 6 月启动交付。

这款车身更长、空间更大的六座版车型，其定价反而低于此前在售的五座版 Model Y 长续航版，该车型售价 678.9 万印度卢比（现汇率约合 47.4 万元人民币）；目前该版本已被移出在印度销售的产品线。

5 月下旬，特斯拉再次对基础款 Model Y 进行价格调整，直接降价 90 万印度卢比（现汇率约合 62,888 元人民币），售价由 598.9 万印度卢比（现汇率约合 41.8 万元人民币）降至 508.9 万印度卢比（现汇率约合 35.6 万元人民币），调幅达 15%。