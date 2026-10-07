微软回应称考虑将 WinXP 经典游戏《三维弹球》带回 Win11

IT之家 10 月 7 日消息，科技媒体 Windows Latest 昨日（10 月 6 日）发布博文，报道称微软 Windows 负责人帕万 · 达武鲁里（Pavan Davuluri）表示，Windows XP 经典游戏《三维弹球》已被纳入微软的“待办事项清单”。

在《Inside Windows》播客节目中，收录了来自一位用户在 X 平台发出的“让 3D 弹球游戏回归”提议，达武鲁里在节目中回应表示：“这是一个非常好的建议”。

IT之家翻译其回应内容如下：

用户喜欢游戏和 Windows 系统，而我们在 Windows 平台上拥有非常丰富的游戏库，涵盖休闲游戏到 3A 大作，可谓是应有尽有。 Windows 系统一直以来都有预装游戏的良好记录，而且我们已收到关于 3D 弹珠游戏的诸多建议，我们会将其纳入考虑范围。

不过达武鲁里的表态，并没有直接回应微软已启动开发，也没有确认游戏未来会预装整合到 Windows 11 系统中。

《3D 弹球》最后一次随 Windows 系统提供是在 Windows XP 时代。微软此前解释称，团队将 Windows XP 移植到 64 位系统时，发现弹珠会穿过场景物体，游戏因此出现兼容性问题。

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