捷豹史上最强公路车：纯电旗舰 GT 跑车 Type 01 正式发布

IT之家 10 月 7 日消息，捷豹曾经花费数十年时间打造一批举世闻名、风格极具辨识度的跑车，而如今这家英国车企正在重塑自我。Type 01 于今日正式首发，标志着这家汽车厂商迈入全新时代的第一步。

Type 01 是一款四座豪华 GT 旅行跑车，同时也是捷豹有史以来动力最强的公路车型，并且是纯电动车型。对于这个品牌而言，这款车意义重大：它是一份品牌宣言，必须向老车迷证明，新车依旧能够带来捷豹过往车型那种驾驶乐趣与操控质感。

可以看出，Type 01 在工程研发阶段就以此作为目标，而不只是又一款普通豪华电动汽车。在极具张力的外观之下，整车暗藏了大量复杂的技术配置。下面我们就来深入了解捷豹这款野心十足的全新旗舰。

捷豹史上动力最强的公路车型

Type 01 搭载三台电机，前轴布置一台，后轴配备两台，造就了捷豹有史以来动力最强的民用公路汽车。整套动力系统综合输出功率可达 1015 马力，峰值扭矩 1365 牛 · 米。

捷豹宣称 Type 01 从零加速至每小时 62 英里（IT之家注：约 99.8 公里）仅需 3.2 秒，并且实现了理想的 50:50 前后轴重量分配。

这款电动汽车采用 850 伏高压电气架构，搭载容量为 118.0 千瓦时的电池。按照欧洲 WLTP 工况标准，该车续航里程可达 450 英里（约 724.2 公里）；在持续高速行驶状态下续航最高为 320 英里（约 515 公里）。

完整核心参数如下：

动力输出：1015 马力 / 1365 牛 · 米

0‑60 英里每小时加速：3.2 秒

电池容量：118.0 千瓦时

WLTP 续航：450 英里

车身长度：206.4 英寸（约 5,243 毫米）

车身高度：55.24 英寸（约 1,403 毫米）

底盘方面，Type 01 采用前双叉臂、后多连杆悬架，并配备捷豹动态空气悬架系统。该车搭载容积可变的空气弹簧以及主动式双阀减震器。

整车提供五种驾驶模式：捷豹模式、动态模式、节能模式、冰雪模式以及自定义模式。动态模式下，最多可以将 87% 的动力输送至后轴；同时硬化主动空气弹簧，转向与油门的响应也会变得更加灵敏。

动态“猛豹”

捷豹在调校层面着力打造富有乐趣的驾驶体验。Type 01 整车车长达到 17.2 英尺（约 524.3 厘米）；前轴到车门之间的车身占整车总长的 17%。虽然车体尺寸偏大，但车辆重心位置位于驾驶员髋部下方 2.4 英寸（约 61 毫米）处，偏航回转中心处在两名前排乘员之间。

捷豹表示这样的布局带来一种车辆“包裹住驾驶员”的感受，四轮转向系统进一步强化了该效果。低速行驶时后轮最大可反向偏转 6.0 度，使得这款大车的转弯直径仅为 37.7 英尺（约 11.5 米）。作为参照，2026 款马自达 Miata 的转弯直径为 30.1 英尺（约 9.2 米），福特远征则是 41.0 英尺（约 12.5 米）。

Type 01 还配备主动空气动力学套件。车头位置设有主动导流叶片，当动力总成与刹车系统需要散热时便会开启。车尾配备三段式主动尾翼；当车速超过每小时 96.3 英里（约 155 公里）时，尾翼最多可以产生 165.3 磅（约 75 千克）的下压力；尾翼升起的同时，整车车身会同步降低 0.59 英寸（约 15 毫米）。

流畅前卫的外观设计

捷豹 Type 01 的量产版本高度还原此前概念车的样貌。车身低矮修长，整车高度仅 55.24 英寸（约 1,403 毫米），高度大致和现款福特野马相仿。车门把手采用齐平式隐藏设计；厂商称即便把手上方结有厚度最高 0.16 英寸（约 4.1 毫米）的冰层，依旧可以正常弹出。

车头部分配备带自动调平功能的 HD LED 投影大灯。这是捷豹迄今为止厚度最薄的大灯总成，垂直高度仅有 3.31 英寸（约 84.1 毫米）；每一侧大灯内部集成 20000 颗 LED 灯珠。车尾的贯穿式尾灯被设计师巧妙隐藏在后保险杠格栅之内。

原厂配备尺寸巨大的 23 英寸轮毂，也可以选装 21 英寸版本；轮毂底座带有铝质饰件。其他外观细节包括翼子板上的金属饰块，饰块上激光蚀刻跃起的捷豹跃豹标识；车前“Jaguar”字母标识的后方，则隐藏了高级驾驶辅助系统的传感器硬件。

简约风格内饰

捷豹在今年 8 月就已经对外展示 Type 01 的内饰，如今更多细节正式公布。方向盘后方安置一块 24 英寸 OLED 大屏；中控台竖向布置一块 7 英寸触控屏，用来控制多媒体、空调等核心功能。

这款车取消了传统车内后视镜。取而代之的是 ClearSight 流媒体内后视镜，显示模块整合在前挡风底部的全景音响音梁当中；厂商把流媒体显示屏设置到与外后视镜大致齐平的高度。

全车四张座椅均支持加热与通风；前排座椅拥有 12 向电动调节。后排座椅支持 50:50 比例放倒；后备箱基础容积超过 15.9 立方英尺（约 0.45 立方米），放倒后排之后储物空间可以扩充至 35.3 立方英尺（约 1 立方米）。

发售与定价

据彭博社报道，捷豹 Type 01 售价 13 万英镑（现汇率约合 115.7 万元人民币），上市时间暂未公布。