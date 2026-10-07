Cybercab 欧洲首秀：特斯拉将携无人驾驶出租车亮相巴黎车展

IT之家 10 月 7 日消息，据彭博社报道，展会主办方消息，特斯拉将于 10 月 12 日开幕的巴黎车展上展出 Cybercab 无人驾驶出租车。

巴黎车展总监塞尔日 · 加肖（Serge Gachot）于周二接受电话采访时表示，到场参观者还可以试驾特斯拉另外六款车型；这六台车全部搭载这家美国车企的 FSD 驾驶辅助系统。

参观者并不能乘坐 Cybercab，这款车型没有方向盘，也没有操控踏板；本次参展是该车首次在欧洲公开展示。

Cybercab 被视作特斯拉发展规划当中的关键一环。特斯拉希望跳出单纯电动汽车厂商的定位，转型成为包含人形机器人在内的人工智能产品领域的领军企业。首席执行官埃隆 · 马斯克（Elon Musk）将这款车构想为大规模自动驾驶出租业务的核心载体，未来服务覆盖美国大部分地区，并且承诺后续将会部署数千台该车型。

巴黎车展的其他参展商还包括标致、雪铁龙的母公司斯泰兰蒂斯集团（Stellantis NV）。该集团计划带来八个品牌合计六十余款展车。在首席执行官安东尼奥 · 菲洛萨（Antonio Filosa）的主导之下，斯泰兰蒂斯希望借助这次巴黎车展，凭借 60 台展车完成品牌复苏攻势。

其竞争对手雷诺（Renault SA）预计将展出大约 50 款量产车与概念车型，其中经过改款升级的达契亚 Spring 纯电车型也将亮相；该车会放在欧洲完成组装生产，以此满足针对本土生产车型的补贴政策要求。

中国的比亚迪、小鹏以及德国大众汽车集团也会出席本次车展。

IT之家注意到，宝马集团今年早些时候已经宣布退出本届巴黎车展。在发布重大盈利预警之后，新任首席执行官米兰 · 内德尔科维奇（Milan Nedeljkovic）正在推行各项降本举措。