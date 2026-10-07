打造“全球最大”商务舱，英国航空计划在空客 A380 上设置 106 个商务座

IT之家 10 月 7 日消息，英国航空（British Airways）于 10 月 5 日公布了全新的头等舱、Club World（商务舱）、World Traveller Plus（高级经济舱）和 World Traveller（经济舱）设计，目标打造“全球最大”的商务舱。

英国航空展示了其改装版空客 A380 新机舱，标志着其有史以来最大规模客舱翻新计划之一的重要里程碑。从机头到机尾，客户将体验到焕然一新的 A380，内饰重新设计，每个客舱配备新座椅，并升级机上体验，航空公司的鱼骨设计贯穿整个客舱。

首架改装完工的 A380 预计将在未来几个月投入运营。IT之家附各舱位设计如下：

改造的核心是全新的 First 头等舱，旨在唤起现代豪华酒店的氛围，将家居舒适与英国细致元素结合，座椅由来自英国和爱尔兰的专家设计师和世界级制造商共同打造。

对于坐在中间座位的乘客，隔断可以打开，形成共享休息室，而可收纳的桌子则让他们可以与旅伴享受“好友共进晚餐”。

头等舱乘客可以使用全新编织日间毯，睡觉时还有豪华床垫、轻质棉被和新设计的枕头。餐饮服务包括英式烤羊排、烤三文鱼、配菜和酱料，以及多款招牌主菜，带来更个性化的用餐体验。

头等舱座椅内集成了定制迷你吧，方便乘客在飞行途中享用受欢迎的饮品，包括多款高级小吃以及气泡水。

▲ 头等舱

▲ 头等舱

乘坐 Club World（商务舱）、World Traveller Plus（高级经济舱）和 World Traveller（经济舱）的乘客将享受全新座椅和升级的客舱内饰。

▲ 商务舱

▲ 商务舱

商务舱方面，改装后的 A380 将采用焕新设计，色彩搭配来自受航空公司蓝、红、奶油色点缀启发的现代色彩。商务舱根据客户反馈打造，包含额外的存储空间、改进的功能。

该飞机将配备世界上最大的商务舱客舱，包括覆盖整个上层甲板的 106 个商务舱座位。该空间横跨四个不同的客舱区域，配备专用休息区、重新设计的厨房空间，鼓励乘客在飞行过程中自由活动和放松。

▲ 商务舱

▲ 商务舱的厨房空间

乘坐商务舱的旅客还将享受航空公司最新的便利套件，这些套件由英国艺术家创作，由艺术平台 Rise Art 支持，并配备英国高端健康品牌 anatomē的独家产品。

乘坐经济舱的乘客将享受焕然一新的体验，包括更大的娱乐屏幕、更宽的座椅和升级的床品。这款新枕头采用现代人字形图案，并增加了填充物，提供更多支撑。

乘坐高级经济舱的乘客还将享受一系列改进，座椅将配备更大的机上娱乐屏幕和隐私挡板，配备全新床品和枕头。

▲ 高级经济舱

▲ 高级经济舱

▲ 经济舱

▲ 经济舱