LG 电子 2026 财年第三财季营收 238270 亿韩元，同比增长 8.9%

IT之家 10 月 7 日消息，LG 电子今日发布 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 12 月）第三财季（2026 年 7 月～2026 年 9 月）业绩快报报告：

营业总收入 ：238,270 亿韩元（IT之家注：现汇率约合 1,181.34 亿元人民币），同比增长 8.9%，环比持平

营业利润：7,818 亿韩元（现汇率约合 38.76 亿元人民币），同比增长 13.5%，环比下降 50.5%

AI 解读 本次 LG 电子 2026 财年第三财季业绩快报，整体业绩符合市场预期。 公司主营业务 LG 电子是韩国知名消费电子及家电企业，主营业务涵盖生活家电、显示器件、车辆电子解决方案、数码产品等多个领域，在全球消费电子市场拥有较高品牌影响力。 财报核心数据 当季营业收入达到 238,270 亿韩元（现汇率约合 1,181.34 亿元人民币），同比增长 8.9%，环比变动 0%；累计前三季度营业收入达到 713,807 亿韩元（现汇率约合 3,539.06 亿元人民币），同比增长 9.2%。

当季营业利润为 7,818 亿韩元（现汇率约合 38.76 亿元人民币），同比增长 13.5%，环比下降 50.5%；累计前三季度营业利润达到 40,346 亿韩元（现汇率约合 200.04 亿元人民币），同比增长 55.9%。 业绩说明与未来展望 本次业绩为暂定披露数据，后续经外部审计完成后可能存在变动；LG 电子将于后续召开财报说明会披露详细业绩内容。从当前数据看，营收保持稳步增长，但营业利润环比下滑明显，主要受短期成本及费用变动影响。

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