微软 Win10/Win11 效率神器 PowerToys 新欢迎界面曝光：60 FPS 流畅动画

IT之家 10 月 7 日消息，微软产品经理尼尔斯 · 劳特（Niels Laute）于 10 月 5 日在 X 平台发布推文，预告 PowerToys 即将上线全新欢迎界面（Welcome screen），该界面以 60 FPS 高帧率动画呈现，视觉效果流畅且响应迅速。

劳特目前主要负责 PowerToys 和 WinUI，在最新推文中称新欢迎界面依赖 Windows Composition 技术。IT之家查询公开资料，Composition 是 WinUI 的底层技术之一，支持开发者渲染视觉特效并操控 UI 控件。

劳特在 GitHub 平台的 PR 拉取请求中进一步解释称，该动画名为 Warp，将“欢迎使用 PowerToys”开机体验（OOBE）页面的静态主图替换为基于 Windows Composition 的交互式动画场景。

“Warp”动画时间线约 2 秒，无需计时器，通过 Composition 延迟在单帧内调度完成。35 个工具图标从标志后方深处沿 3D 透视飞入，每个图标拖曳与品牌色一致的光迹，同时约 70 颗中性色星星从观众眼前掠过。标志以 2.6 倍比例下落撞击舞台，触发白光闪光、品牌光晕爆发与光穹升起，随后标题、描述与操作卡片依次浮现。

首次进入欢迎界面时，每个 OOBE 窗口播放完整版“Warp”动画。后续访问仅展示约 450 毫秒的简化稳定动画。当 Windows 系统关闭“动画效果”时，场景立即呈现最终状态，无静止运动、倾斜或放大。