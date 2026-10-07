德国支持特斯拉 FSD 落地欧洲，前提是更名为 TAD、超速上限设为 10%

IT之家 10 月 7 日消息，德国已经准备好支持特斯拉的“FSD（监督版）”在欧洲落地，但前提是更换产品名称。根据用户 @tpgoebel 在 X 平台发布的帖子，德国联邦交通部（BMV）希望将 FSD 改称为 Tesla Assisted Driving（特斯拉辅助驾驶，简称 TAD），以此推动这项系统获得欧盟范围内的批准。

据报道，德国联邦交通部长比尔格已于 9 月和特斯拉达成共识，接下来将出面为这套系统奔走游说。德国本土至今尚未正式批准 FSD 上路使用，但这件事是迄今为止最为明确的信号，说明欧洲最大的汽车市场表态愿意支持该系统。

除更改名称之外，德国交通部基于目前的测试结果认为，该系统“在城市路况当中表现出特别优异的性能”。同时德国还要求特斯拉做出限速约束：系统自动行驶时，超出道路限速值的幅度最高不得超过 10%。

如果特斯拉满足以上条件，德国就会支持继续推进欧盟审批流程，争取“在维持高标准安全的前提下，尽快”让欧洲驾驶员用上这项技术。

TAD 这个名字并非临时新设。根据今年早些时候更新的特斯拉中国版车主手册，FSD 重新在中国上线时，同样预计会使用“特斯拉辅助驾驶（Tesla Assisted Driving）”这一名称。

据IT之家了解，10% 的超速限制针对的是 FSD 的速度偏移功能。在现有版本中，特定工况下该功能允许系统最高超出道路限速 50%。上个月德国就已经针对超速问题提出过担忧；瑞典也曾敦促布鲁塞尔方面否决 FSD 的全欧盟审批。法国以及欧洲道路安全委员会这类道路安全机构，也表达过类似反对意见。

想要拿到欧盟统一许可，特斯拉很可能需要在面向欧洲的版本当中直接移除速度偏移功能，或是按照德国提议，把超速幅度上限锁定在 10%。至于这项改动是否足以说服瑞典、法国以及其他持反对立场的国家，目前尚且无法下定论。

原本定于 10 月 6 日开展的欧盟全区域 FSD 审批投票已经向后推迟，最早也要到 12 月才会进行。正式投票时，特斯拉至少需要拿到 15 个国家的支持，达到特定多数票才能通过。现阶段特斯拉正在逐个争取各个成员国的单独审批。

欧洲目前已经批准 FSD 的共计 8 个国家：荷兰、比利时、丹麦、立陶宛、爱沙尼亚、斯洛文尼亚、捷克、克罗地亚。

特斯拉也正在和爱尔兰深度磋商审批事宜；意大利等其他国家的审批结果也即将出炉。放眼全球，已有合计 16 个国家批准 FSD 投入使用。

随着德国很可能转为支持特斯拉一方，12 月的投票前景变得更加乐观。不过倘若审批最终落地，欧洲车主的车机屏幕上显示的或许就不再是 FSD 标识，而是 TAD。