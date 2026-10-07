Raspberry Pi Desktop 发行版时隔 4 年重大更新：全面拥抱 64 位、升级现代化界面

IT之家 10 月 7 日消息，树莓派官方账号 @Raspberry_Pi 昨日（10 月 6 日）发布公告，宣布 Raspberry Pi Desktop 时隔约 4 年回归，是该操作系统自 2022 年以来的首次重大更新。

Raspberry Pi Desktop 是面向普通 PC 与 Mac 发布的桌面 Linux 系统，提供与 Raspberry Pi 设备相近的图形界面和软件环境，适合从 U 盘启动，也可安装到电脑硬盘。IT之家附上相关截图如下：

Raspberry Pi Desktop 上次更新可以追溯到 2022 年，上一版基于 Debian 11，长期缺少后续版本。新版本基于 Debian 13 "Trixie"，全面转向 64 位架构，并引入了全新的 Dock 界面、控制中心（Control Center）以及 Raspberry Pi Connect 远程访问客户端等现代化功能。

在支持架构方面，新版 Raspberry Pi Desktop 不再提供 32 位版本，系统仍可兼容过去 15 年内的大多数 PC 及基于 Intel 的旧款 Mac，但暂不支持 Apple Silicon（M 系列芯片）Mac。

界面方面，树莓派引入类似 macOS 的 Dock 设计，可替代或与现有任务栏并存，提供应用启动器和快速任务列表。此外全屏启动器支持按字母排序显示所有应用，支持拖拽重排、右键菜单及搜索功能。

远程访问方面，新版新增 Raspberry Pi Connect 客户端，支持用户通过浏览器或 Raspberry Pi 设备远程控制运行 Raspberry Pi Desktop 的 PC 或 Mac。

以上图源：树莓派官网