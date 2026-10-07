曝斯皮尔伯格加盟《变形金刚》新电影，迈克尔 · 贝洽谈回归执导

IT之家 10 月 7 日消息，据 Deadline 今日报道，派拉蒙影业和孩之宝正打算将《变形金刚》带回大银幕，有望带回一些熟悉的面孔，让这个系列焕发生机。

消息人士透露，派拉蒙已任命史蒂文 · 斯皮尔伯格与资深制片人洛伦佐 · 迪 · 博纳文图拉共同负责下一部真人版 《变形金刚 》电影的所有创意工作。

此外，《变形金刚》第一部到第五部的导演迈克尔 · 贝正在初步洽谈回归执导。

报道称，斯皮尔伯格将担任执行制片人，并将领导第八部《变形金刚》真人电影的创意方向。他在前两部开创该系列的《 变形金刚 》电影中担任类似的创意角色，该系列全球票房收入超过 54 亿美元（IT之家注：现汇率约合 362.44 亿元人民币），并将孩之宝的玩具品牌推向全球。

报道还提到，该片由杰森 · 福克斯负责编写剧本（代表作《冰川时代 4》《小飞侠：幻梦启航》）。电影设定在现代，剧情细节保密。由于该项目处于早期开发阶段，目前还没有公布演员阵容。

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