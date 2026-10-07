电影《欢迎来龙餐馆》宣布代表中国内地角逐第 99 届奥斯卡最佳国际影片

IT之家 10 月 7 日消息，由文牧野执导、沈腾主演的国产电影《欢迎来龙餐馆》今日宣布，将代表中国内地角逐第 99 届奥斯卡最佳国际影片。

《欢迎来龙餐馆》是由宁浩监制，文牧野执导并联合钟伟、郎群力编剧，沈腾、蒋奇明、奥马尔 · 谢里夫主演，李治廷特别出演的反战题材电影，于 2026 年 8 月 11 日在中国内地上映。

根据真实事件改编，影片讲述了厨师徐福为偿还债务远赴中东某国首都巴哈塔经营龙餐馆，与前台经理马俊生共同拓展事业，徐福靠着聪明勤奋大发横财。战争爆发后，徐福的命运急转……

截至IT之家发文，《欢迎来龙餐馆》上映 58 天票房达 23.56 亿元，豆瓣评分 8.7，IMDb 评分 8.3。

第 99 届奥斯卡金像奖定于 2027 年 3 月 14 日在美国洛杉矶杜比剧院举行，目前华语电影中，中国香港地区选送《风林火山》、中国台湾地区选送《大濛》。

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