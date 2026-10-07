AI 短剧爆火：制作成本仅为真人剧 1/10，平均每 36 秒诞生 1 部

IT之家 10 月 7 日消息，#看完AI短剧只想说真人短剧完了#今天（10 月 7 日）冲上微博热搜，数据显示 2026 年 AI 短剧凭借十分之一的成本与视觉奇观霸占各大平台榜单，导致真人短剧开机量暴跌超七成，大量中腰部演员面临无戏可拍的失业危机。

IT之家发稿前，#看完AI短剧只想说真人短剧完了#位居微博热搜榜第二，热度值为 1,501,003。

在红果热播榜中，前 20 名里，真人剧只剩 1 部，其余 19 部全是 AI 生成的。

在成本制作方面，AI 短剧制作成本仅为真人剧的 1/10，一季度上线微短剧中 AI 占比超 95%，平均每 36 秒诞生一部新剧。成本从三四十万压缩到几万块，3 人团队 5 天就能搓出 80 集。

在视觉体验方面，AI 轻松实现真人剧“拍不起”的玄幻修仙、战争大场面，且角色颜值稳定、服化道精致，精准拿捏下沉市场的爽感需求。

在资本方面，受 AI 冲击，真人短剧开机量同比暴跌约 75%，横店摄影棚空置率近 80%，大量中腰部演员面临无戏可拍的困境。此外平台取消保底分账政策后，大量高成本、低收益的真人短剧项目纷纷停滞退场，资本彻底转向 AI 赛道。

不过目前 AI 剧依然存在不足，AI 角色表情僵硬、眼神空洞，缺乏真实情绪张力，且剧情高度套路化，爆款率极低，超九成制作方处于亏损状态。