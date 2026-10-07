韩国散户押注三星、SK 海力士相关杠杆 ETF，数月巨亏 2.3 万亿韩元

IT之家 10 月 7 日消息，据彭博社报道，一韩国议员办公室披露的数据显示，短短数月之内，韩国散户投资者在追踪本土两大芯片巨头的杠杆型交易所交易产品上合计亏损预估达到 2.3 万亿韩元（IT之家注：现汇率约合 114.03 亿元人民币）。这份数据首次揭示了此类投机交易背后的风险规模。

韩国反对党国民力量党议员崔恩硕（Choi Eun‑seok）办公室表示，在 5 月 27 日至 8 月 14 日期间，韩国十家券商的客户，投资挂钩三星电子与 SK 海力士的个股 ETF 以及收益凭证产品，产生了上述亏损。

自 5 月正式面世之后，这批单只个股杠杆产品进一步加剧了韩国以 AI 板块为主的股市波动。前期杠杆资金疯狂涌入，曾推动韩国股市跻身全球表现最好的市场行列；后续行情反转，投资者随即遭受重大损失。这批高风险产品带来的剧烈震荡，促使监管机构出手，为散户的投资热潮降温；受此影响，相关产品的交易量随之大幅下滑。

崔恩硕办公室称，该组数据源自韩国金融监督院。监管机构汇总了未来资产证券、Kiwoom（奇摩证券）、三星证券、NH 投资证券等多家券商报送的业务信息。

从 7 月开始，韩国监管部门出台了多项管控措施：暂停新增此类杠杆个股产品的上市审批、提高投资者最低保证金门槛，同时增设投资者的投资培训要求。这标志着监管态度出现一百八十度大转弯。这批产品原本是监管方在 5 月主动放行推出的，当初部分用意是阻止本国投资者大量去海外市场交易同类 ETF。

尽管杠杆类产品的设计初衷是放大收益；但一旦市场风向逆转，就会给投资者带来巨大损失。而韩国股市高度绑定 AI 产业周期，三星与 SK 海力士又处在整条供应链的核心位置，市场行情的起落也被进一步放大。