保时捷公布全新战略：将推出定位高于 911 的中置引擎超跑

IT之家 10 月 7 日消息，据彭博社报道，保时捷（Porsche AG）计划开发定位高于 911 的中置引擎跑车，以此进一步向上拓展高端市场，扭转当前利润疲软的局面。

这家德国车企的目标是，定制化业务与经典老车翻新板块的营收提升至现有规模的六倍；同时扩充高利润率选装项目，范围涵盖专属定制材质以及性能套件。保时捷发布了直至 2035 年的全新战略规划，中期目标是将旗下高端车型的平均售价提升 20%。

IT之家注意到，这套全新规划的车型序列，意味着保时捷自 2013 年限量车型 918 Spyder 之后，将再度重返超级跑车赛道。中置引擎布局能够优化重量分配与操控表现；产品线扩充之后，保时捷的产品布局将会进一步向法拉利的跑车与 GT 豪华旅行跑车阵营靠拢。

此番业务调整，意在帮助保时捷应对美国长期关税压力，同时适应中国市场（销量规模很难恢复昔日巅峰）的现实环境。车型调整的背后是大规模降本行动：已经敲定的方案包括员工总规模削减逾五分之一，管理岗岗位裁减 40%。

“现阶段首要重心是削减成本，强化公司财务抗风险能力。”保时捷首席执行官迈克尔 · 施密特‑莱特斯（Michael Leiters）在斯图加特的新闻发布会上表示。保时捷在进一步冲击更高端市场之前，必须先“整顿好自家内部事务”，他同时强调：“所有转变都不可能一蹴而就。”

保时捷希望重新夺回曾经的盈利水平，重回欧洲盈利能力最强的车企行列。受重组支出、关税以及市场走弱影响，去年公司营业利润率仅跌至 1.1%；公司设定中期目标，重组之后营业利润率回升至 10%‑15%，长期目标则站稳 15%。

现金生成能力预计将大幅修复，汽车业务净现金流利润率目标最高可达 12%。

莱特斯此前曾执掌迈凯伦汽车，也曾在法拉利负责研发工作；他于今年 1 月正式上任，肩负重任，要让大众集团旗下这一核心利润支柱恢复收益水平。2022 年上市之时保时捷营业利润率大约还有 18%，去年已经滑落至仅略高于 1%。

业绩下行已经引发大众集团数十亿欧元的资产减值，同时也造成保时捷控股（Porsche SE，由保时捷‑皮耶希家族掌控的投资主体）的分红缩水。

保时捷去年整车交付量接近 28 万台。公司正在关停、出售非核心业务，例如减持持有超跑品牌布加迪的合资企业股权。根据今年早些时候与员工代表达成的协议，保时捷整体将削减 9000 个工作岗位。

资本市场日之前披露的演示材料显示，保时捷希望通过降本，其中研发开支大约削减 20%，把年度盈亏平衡销量降低至约 20 万台。

莱特斯并未对外披露当前的盈亏平衡销量；但他提到，公司过去的产能可以支撑更高产量，2023 年峰值产量大约达到 33 万台。

与此同时大众集团也正在收缩产业规模，计划主要在德国裁撤 10 万个岗位；梅赛德斯‑奔驰与宝马也都在重新调整自身的盈利目标。