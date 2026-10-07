华米 Amazfit 智能手表 T-Rex Dual Solar 明日首发：双面太阳能充电、实时轨迹追踪，4499 元

IT之家 10 月 7 日消息，华米 Amazfit 智能手表 T-Rex Dual Solar 官宣将在明日（10 月 8 日 10:00）首发，标价 4499 元。

双面太阳能充电系统

离线地图与路线规划

5 级钛合金＋蓝宝石玻璃表镜

混合训练模式，探索与训练随时切换

灵活 GPS 模式，自由平衡定位与续航

LiveShare 实时轨迹追踪

最长 25 天典型使用续航

据介绍，华米 Amazfit 智能手表 T-Rex Dual Solar 搭载双面太阳能充电系统，为长距离多日户外探险设计；典型使用场景续航可达 25 天，在每日 3 小时 50000lux 光照条件下，续航天数可提升至 34 天（正面接触光照） / 51 天（背面接触光照）。

这款手表采用硬朗户外风格设计，表框采用 5 级钛合金材质，配备蓝宝石玻璃表镜；背面搭载玻璃陶瓷（Glass-Ceramic）背板，集成大尺寸太阳能板，正背两面都可收集太阳能。

IT之家注意到，这款手表搭载 1.32 英寸 AMOLED 显示屏，峰值亮度 3000nits，具备 10ATM 防水等级；支持离线地貌图和路径规划功能；配备光学心率传感器，可全天候监测心率等健康数据。

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