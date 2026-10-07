《战锤 40K：星际战士 2》游戏免费周年庆更新上线：新增衍生全新围城模式、武器等

IT之家 10 月 7 日消息，发行商 Focus Entertainment 近日宣布，《战锤 40K：星际战士 2》游戏免费周年庆更新现已推出，本次更新带来衍生全新围城模式、全新成长机制、武器、护甲，以及第三赛季通行证的首批两款 DLC。

据官方介绍，本次更新新增了混沌主题全新围城模式、熔炉挑战及更多内容，IT之家附详情如下：

混沌围城模式: 各派系的异端与叛徒们，欢呼吧！15 号免费补丁新增全新模式，玩家将首次在 PVE 玩法中操控混沌星际战士。在阿瓦拉克斯星球的两处全新围城战区，迎战泰伦虫族、卡迪安部队以及忠诚派星际战士。

Crucible System 熔炉系统: 全新的“熔炉系统” 允许玩家给自己施加苦修（即减益、负面修正效果），以此证明自身实力与对帝国的忠诚。每成功完成一次任务，就可以解锁全新奖励，其中包含一整套悲恸者军团护甲。

单手锤: 社区呼声最高的武器之一终于登场！战术、突击、堡垒、技术战士职业均可使用该武器。

英雄级武器与护甲: 军械库现已开放动力斧、自动爆弹枪以及新增单手锤的三种全新变体；另有两款全新护肩以及一款全新铁光环。