恒生科技指数诞生 6 年编纂规则首次大调整：取消行业要求，成分股数目由 30 只扩至 50 只

IT之家 10 月 7 日消息，恒生指数公司近日公布恒生科技指数编纂方法修订方案的市场咨询总结。总体来讲，恒生科技指数将围绕扩大科技主题覆盖、引入分组选股机制两大方向，实施六项修订。
IT之家附恒生科指本次调整详情如下：
一、扩大科技主题覆盖
取消行业要求
采纳早前提出的修订方案，取消合资格候选公司必须属于恒生行业分类系统五个指定行业的要求。
修订六大科技主题
采纳早前提出的修订方案，整合及拓展现有主题，并新增前沿科技主题。修订后的六大科技主题为：1、数字平台及解决方案；2、人工智能；3、先进硬件；4、机器人及自动化；5、云端；6、前沿科技。
科技子主题由 16 个扩展至 24 个
采纳早前提出的修订方案，将科技子主题由 16 个增至 24 个，以配合上述六大科技主题的修订。
二、引入分组选股机制
将选股范畴设定为恒生综合大中型股指数成份股
采纳早前提出的修订方案，将选股范畴由主板上市公司修订至恒生综合大中型股指数成份股。
采用双组别选股机制
在早前提出的修订方案基础上作出调整，采用双组别选股机制，分别以市值排名及收入增长排名作为选股准则。非现有成份股另须符合过去三个月日均成交额最少 1 亿港元（IT之家注：现汇率约合 8,552.6 万元人民币）的要求；按收入增长排名入选的成份股，则须于最近连续两个财政年度均录得最少 5 亿港元（现汇率约合 4.28 亿元人民币）的年收入。
成份股数目由 30 支增加至 50 支
采纳早前提出的修订方案，将成份股数目由 30 支增加至 50 支，其中按市值排名选取首 40 支，余下 10 支则按过去十二个月的收入增长排名选取。
上述修订将于截至 2026 年 9 月 30 日的指数检讨中实施，并于 2026 年 12 月的指数调整中生效。
据IT之家了解，恒生科技指数诞生于 2020 年 7 月 27 日，距今已有 6 年。它是港股市场反应科技主题上市公司整体表现的旗舰成份指数，包含腾讯、阿里巴巴、美团、小米、百度、京东、理想、蔚来、中芯国际等中国核心科技资产与新能源车企。