恒生科技指数诞生 6 年编纂规则首次大调整：取消行业要求，成分股数目由 30 只扩至 50 只

在早前提出的修订方案基础上作出调整，采用双组别选股机制，分别以市值排名及收入增长排名作为选股准则。非现有成份股另须符合过去三个月日均成交额最少 1 亿港元（IT之家注：现汇率约合 8,552.6 万元人民币）的要求；按收入增长排名入选的成份股，则须于最近连续两个财政年度均录得最少 5 亿港元（现汇率约合 4.28 亿元人民币）的年收入。