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余承东：从 2007 年到 2025 年底，华为累计研发投入超 1.8 万亿元人民币

2026/10/7 21:05:02 来源：IT之家 作者：归泷 责编：归泷
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IT之家 10 月 7 日消息，华为海外 X 账号昨日发布了 9 月 29 日的国际媒体圆桌会议摘要。

据华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东回忆，其于 1993 年加入华为，距今已经 33 年。当时，公司只有几百人。如今，华为拥有超过 20 万名员工，其中近一半从事研发工作

余承东表示，从 2007 年到 2025 年底，华为累计研发投入超过 1.8 万亿元人民币。早些年，华为每年将约 10% 的收入投入研发；近年来，这一比例已经提高到 20% 以上

参考IT之家此前报道，今年 3 月，华为发布了 2025 年年度报告。数据显示，华为经营结果符合预期，实现全球销售收入 8809.41 亿元人民币同比增长 2.19%，净利润 680.36 亿元人民币同比增长 8.73%。

其中，华为 2025 年研发投入达到 1,923 亿元人民币，约占全年收入的 21.8%，近十年累计投入的研发费用超过 13,820 亿元人民币。

截至 2025 年 12 月 31 日，华为研发员工约 11.4 万名，占总员工数量的 53.7%；截至 2025 年底，在全球共持有有效授权专利约 16.5 万件。

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关键词：研发投入余承东华为

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