“iPod 之父”法德尔分析 Rabbit R1 等初代 AI 设备为何失败：没能真正满足任何需求

IT之家 10 月 7 日消息，被誉为“iPod 之父”的托尼 · 法德尔最近在首届麻省理工未来节发表演讲。他上台时展示了三款曾经备受追捧的第一代 AI 设备：Rabbit R1、Humane AI Pin 和 Limitless Pendant，并说道：“这些产品背后的公司都找过我，希望我能给些建议，然而我都拒绝了。”

托尼 · 法德尔表示：“这些设备失败的原因很简单，它们没能真正满足任何实际需求。极客看到这些小玩意可能觉得很有意思，但普通用户只会觉得，它们确实很酷，但和我的生活并没什么关系。所以你必须真正理解自己想做什么，以及需要解决什么痛点。”

据IT之家了解，这些 AI 设备宣称能够提供个人助理一样的体验，但实际体验并不理想。即使它们真有厂商吹得那么天花乱坠，大多数人也从未拥有过秘书或助理，不知道如何使用这些“机器人助理”，更不清楚如何跟一个 AI 建立信任关系。

法德尔解释道：“我最初花了好几年时间，才真正弄懂如何用好助理，然后才会将最敏感的数据交给他们，让他们真正充当代理人，比如帮我安排会议、处理银行事务。我理解那些创业人拥有宏大愿景，但想让普通消费者接受这些，还有很长的路要走。”

如今，与 AI 助理建立信任似乎比真人更加困难。Meta 最近推出了 Muse 智能体，但安全专家发现了严重安全漏洞。

“当我们把某种智能交给它来处理事务时，信任和安全将成为最重要的问题。”法德尔说，“就目前而言，我认为唯一可能做到这一点的公司，也许还有另一家，就是苹果。苹果拥有所有硬件、芯片以及所需的一切，但它没有完整的 AI 能力。”