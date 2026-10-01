微软提出“混合智能”新路线，协同本地 / 云端 AI 灵活处理 Win11 用户任务

IT之家 10 月 8 日消息，太平洋时间 10 月 7 日上午 10 点（北京时间 10 月 8 日凌晨 1 点）在美国旧金山举办的发布会上，微软提出“混合智能”（hybrid intelligence）理念，强调通过混合架构，结合云端 AI 与本地计算能力，在 Windows 11 系统上实际处理用户任务。

IT之家援引博文介绍，Windows AI 不再局限于单一的云端调用或设备端运行，会根据任务类型、设备性能和安全需求，在本地与云端之间进行协同：对隐私敏感、需要快速响应的任务，可更多依靠本地处理；对于复杂模型和高算力需求，则交由云端完成。

Windows 可能成为这一模式的重要入口：用户提出目标后，Copilot 和 AI 智能体负责理解上下文、调用相关工具并推进任务，同时保留用户对关键步骤、权限和最终结果的控制。

这一理念与微软此前提出的“前沿生态系统”相互呼应。微软首席执行官萨蒂亚 · 纳德拉将信任、智能以及“融入人类抱负的 AI”视为三大支柱，并把 Agent 365、Microsoft IQ 和 Copilot 称为微软的“关键支点”。

在这一框架下，混合智能强调重新设计人与 Windows、应用和智能体之间的协作方式。微软还提到混合架构和本地 — 云端协同的重要性：设备端可承担需要低延迟、隐私保护的任务，云端则提供更强的模型和计算能力。结合 Execution Containers 等受控运行环境，AI 智能体有望在获得必要权限的情况下执行更复杂的操作。

在本次活动中，微软高级技术项目经理凯拉 · 辛纳蒙演示 GitHub Copilot，它会自动选择本地模型，并非一股脑地调用云端模型处理。

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