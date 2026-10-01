黄仁勋：英伟达当初正是因 Windows 而诞生

IT之家 10 月 8 日消息，太平洋时间 10 月 7 日上午 10 点（北京时间 10 月 8 日凌晨 1 点）在美国旧金山举办的发布会中，英伟达首席执行官黄仁勋表示：“英伟达当初正是因 Windows 而诞生”。

在本次活动中，微软首席执行官萨蒂亚 · 纳德拉、英伟达首席执行官黄仁勋和白宫前人工智能高级政策顾问斯里拉姆 · 克里希南三人展开了一场对话。

黄仁勋在开场时表示：“英伟达的创立是因为 Windows 系统。Windows 95 系统让 GPU 连接到 PC 成为可能，DirectX 对 PC 图形技术的早期发展至关重要。”这基本上就是英伟达并行计算平台 CUDA 的起源故事。

黄仁勋表示：“我们想要世界上最好的 Blender、世界上最好的 Omniverse、世界上最好的 CUDA…… 所有这些都要和 AI 一起运行在同一台电脑上。”

黄仁勋强调，AI 计算不应只存在于大型数据中心，也将逐步进入开发者和企业用户的桌面环境。随着模型规模扩大以及对隐私、低延迟和本地处理的需求增加，个人设备需要具备更强的 AI 推理和开发能力。

黄仁勋的讲话也显示，英伟达希望进一步加强与微软 Windows 生态的结合。通过将高性能 GPU、统一内存和 AI 软件栈带到 Windows 设备，开发者可以在熟悉的操作系统环境中构建和运行 AI 应用。

图源：直播视频截图