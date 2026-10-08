Rust 实现渐进渲染：谷歌官宣 Chrome 155 浏览器支持解码 JPEG XL 图片格式

IT之家 10 月 8 日消息，谷歌开发者博客于 10 月 6 日发布博文，宣布在谷歌 Chrome 155 浏览器中，解码支持 JPEG XL (.jxl) 图片格式。

官方介绍称 JPEG XL 是一种新一代图片格式，旨在满足现代 Web 开发者和摄影师的需求。与 JPEG 相比，它可提供 30-50% 的压缩率，支持无损压缩、内置 HDR 支持、无损 JPEG 转码等。

谷歌开发者团队建议用户同时尝试 AVIF 和 JPEG XL。其中 AVIF 凭借极高的压缩效率、丰富的功能集和广泛的浏览器支持，适合“带宽敏感、加载速度关键、图片数量大”的场景；而 JPEG XL 最适合用于高保真或无损压缩，尤其是摄影图像，或者需要细粒度渐进式解码的情况。

此前 Firefox 浏览器展示的效果图片

谷歌团队还分享了一段视频，介绍了 JPEG XL 的渐进式解码，示例图像完整文件为 146.7 KB，下载数 kB 后，用户已可辨认图像主体。IT之家附上相关视频如下：

安全方面，谷歌表示图片解码器是任何现代网络浏览器中最关键且最容易受到定向攻击的攻击面之一。它们直接从网络处理复杂且不受信任的二进制结构，并在渲染器进程中运行。

从历史上看，使用 C++ 等非内存安全型语言编写的解码器容易出现越界读取、堆溢出和释放后使用 bug 等漏洞。为了从源头上消除这些安全风险，谷歌集成了 jxl-rs，这是 JPEG XL 解码器的纯 Rust 实现。

为维持运行速度，谷歌在解码器中采用安全的 SIMD 指令，并构建 SIMD 抽象层。Chrome 还整合了 jxl-rs 的性能优化。谷歌称，团队通过 AI 审查和模糊测试检查 jxl-rs 实现。相关测试在开发过程中未发现内存安全问题。

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