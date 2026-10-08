Anthropic 最快、最便宜模型：Claude Haiku 5.5 登场，运行成本较 4.5 低约 75%

IT之家 10 月 8 日消息，Anthropic 昨日（10 月 7 日）发布博文，宣布推出 Claude Haiku 5.5 模型，称其为目前速度最快、最便宜、功能最强的 Haiku 系列小型模型。
定价方面，IT之家援引博文介绍，附上售价信息如下：
|每 100 万 Token 的价格
|Haiku 5.5（提示词不超过／超过 100k）
|Haiku 4.5
|Sonnet 5.5
|缓存读取
|0.01 美元（IT之家注：现汇率约合 0.067 元人民币）／0.05 美元（现汇率约合 0.34 元人民币）
|0.10 美元（现汇率约合 0.67 元人民币）
|0.10 美元（现汇率约合 0.67 元人民币）
|缓存写入
|0.125 美元（现汇率约合 0.84 元人民币）／0.625 美元（现汇率约合 4.2 元人民币）
|1.25 美元（现汇率约合 8.4 元人民币）
|2.50 美元（现汇率约合 16.8 元人民币）
|输入 Token
|0.10 美元（现汇率约合 0.67 元人民币）／0.50 美元（现汇率约合 3.4 元人民币）
|1.00 美元（现汇率约合 6.7 元人民币）
|2.00 美元（现汇率约合 13.4 元人民币）
|输出 Token
|0.50 美元（现汇率约合 3.4 元人民币）／2.50 美元（现汇率约合 16.8 元人民币）
|5.00 美元（现汇率约合 33.6 元人民币）
|10.00 美元（现汇率约合 67.1 元人民币）
Haiku 5.5 的运行成本平均较 Haiku 4.5 低约 75%。对于不超过 100,000 Token 的请求，输入价格为每百万 Token 0.10 美元（现汇率约合 0.67 元人民币），输出价格为 0.50 美元（现汇率约合 3.4 元人民币）。超过 100,000 Token 后，输入和输出价格分别为 0.50 美元（现汇率约合 3.4 元人民币）和 2.50 美元（现汇率约合 16.8 元人民币）。
Anthropic 同步下调 Sonnet 5.5 的缓存读取价格。该价格从每百万 Token 0.20 美元（现汇率约合 1.3 元人民币）降至 0.10 美元（现汇率约合 0.67 元人民币）。Anthropic 称，此次调整可让 Sonnet 5.5 在多数智能体任务中的运行成本降低约 20%。
在知识工作测试中，Haiku 5.5 在 GDPval-AA v2.1 取得 1620 分，在 AA-Briefcase v1.1 取得 1578 分。OSWorld 2.1 离线子集成绩为 72.4%，Terminal-Bench 4.0 成绩为 39.2%。
Haiku 5.5 是首款支持可调节性能设置的 Haiku 模型，用户可选择配置成本与智能程度。Anthropic 同时将其定位为 Opus 5.5 和 Sonnet 5.5 执行编码任务时的子智能体模型。